世界献血者日：捐献可再生的血液 拯救更多生命

人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）6月14日，是第18个世界献血者日，今年的主题是“献血，让世界继续跳动”。哪些人群可以献血？献血对身体有哪些影响？献血前后需注意哪些事项？对此，人民网专访北京朝阳医院输血科副主任张蕾，为广大网友解答无偿献血的相关知识。

“血液有三个特征，即不能人工合成，不可替代，不能长期保存。因此，足量、安全、持续的血液供应，对开展临床医疗救治来说非常重要。”张蕾表示。

张蕾介绍说，在每个人出生后，骨髓成为主要的造血器官，正是因为骨髓不断地制造出新的血细胞，从而保证了血液中各种血细胞新陈代谢的动态平衡。

张蕾进一步说，人体内的总血量大约是体重的7%-8%，一个50公斤体重的成年人，全身总的血量大约是3500-4000毫升。平时80％的血液在心脏和血管里循环流动着，维持正常生理功能，另外20％的血液储存在肝、脾等脏器内，一旦失血或剧烈运动时，这些血液就会进入血液循环系统。

“一个成年人一次献血200-400毫升只占总血量的5％-10％，献血后储存的血液马上会补充上来，不会减少循环血容量，更不会影响身体健康，反而可以通过血液循环更新的刺激，让骨髓更好地造血。”张蕾说，献血利人利己，无偿献血志愿者可以在需要用血的时候获得不同程度的优待。

“年龄在18-55周岁，男性体重在50公斤以上，女性体重在45公斤以上，身体健康的公民都可以参加献血。既往无献血反应，符合健康检查要求的多次献血者主动要求再次献血的，年龄可延长至60周岁。”张蕾表示。

献血前后还应注意相关事项。张蕾提醒说，一周内不要服药，献血前两餐时不饮酒，献血当天可进食，不能空腹献血，献血前可适量饮用糖水或白水。献血前一天要保证睡眠充足，不做剧烈运动。献血当天请携带有效身份证件，如身份证等。献血完毕，针眼处需压迫10分钟左右，防止皮下出血，24小时内不沾水，保持干燥清洁，以防感染，献血一侧的手臂尽量不提重物。献血后1-2天内不做剧烈运动、重体力劳动、高空作业等。如出现头晕等不适症状，请立即坐下或躺下休息，避免意外伤害发生。

直系亲属之间可以直接输血吗？张蕾表示，一般情况下是不可以的。有血缘关系的近亲属间输血较非亲属间输血更容易引发一种死亡率极高的疾病，因此直系亲属之间相互输血这种情况应该尽量避免。

“医院里每天都有等待输血的病人，可能是一位孕产妇，一位等待手术的患者，或者是一位白血病患儿。”张蕾说，要感谢千千万万的无偿献血者，他们捐献了可再生的血液，挽救了不可重来的生命，不仅为他人带来了生的希望，也使得无数家庭重获幸福与快乐。一次献血或许就可以挽救一个生命，越多人正确认识无偿献血，加入到献血的队伍中来，就越可能挽救更多人的生命。