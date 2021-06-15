“上吊式”健身能治疗颈椎病？注意：可能会损伤神经组织

编者按：网传一些地区出现通过将头吊起，随绳摆动来治颈椎病的健身人群。“吊脖健身”锻炼类似临床上的“颈椎牵引”，热衷于“吊脖健身”的中老年人，以为让脖子受到牵引就对颈椎有好处，但答案是否定的。

颈椎病是由于颈椎间盘或者小关节的退变，而导致邻近的脊髓、神经、血管受到刺激或压迫，并出现相应临床症状的一组疾病。颈椎退变多发生在下颈椎，病程长短不一，多数呈慢性病程，反复发作，逐渐进展。

“上吊式”健身能治疗颈椎病？

有流言称，将头吊起，随着绳子摇晃、摆动，这种“吊脖”健身能修复颈椎疾患。

真相是：“吊脖健身”锻炼类似临床上的“颈椎牵引”，热衷于“吊脖健身”的中老年人，以为让脖子受到牵引就对颈椎有好处。但答案是否定的。像这种不正当的“吊脖健身”，牵引力量远大于临床治疗所需，可能会损伤神经组织、肌肉、肌腱和韧带等，加重病情，甚至可能会引起截瘫、危及生命。

做牵引治疗需要遵循两个原则，即对症原则和适度原则。在临床上，有两种颈椎病适合牵引：一是慢性颈肩疼痛，通过适度牵引可以使紧张的肌肉松弛，有效缓解疼痛症状。二是神经根型颈椎病，临床上常表现为上肢放射性疼痛或发麻、感觉沉重及握力减退等症状，可以选择适当的牵引治疗，但切忌强度过大和时间过长，像上述的“吊脖”式锻炼肯定是不可取的。

另外需要特别注意的是，临床上诊断为“'脊髓型'颈椎病、有眩晕症状的颈椎病、不稳定型颈椎病”禁做牵引治疗，原因是高强度的“吊脖”式牵引有可能将已经不稳定的椎间盘内核结构破坏，进一步压迫神经，加重疼痛、麻木症状，甚至有可能造成瘫痪、死亡等不良后果。

因此，做牵引治疗前一定要到正规医院完善相关检查，经过专业医生评估后，在医生的指导下进行牵引治疗。

学会几个小动作 让你远离颈椎病

颈椎病是属于退变老化的疾病，但近年来，颈椎病患病率不断上升，发病年龄逐渐呈现年轻化趋势，年轻的患者中有相当部分是电脑族或手机族。

其实大部分颈椎病并不需要首选手术治疗。

“脊髓型”颈椎病一般需要尽早手术，以挽救脊髓功能，避免造成不可逆的神经损害，出现不同程度的感觉活动障碍。

“神经根型”颈椎病，早期可以保守治疗，药物，理疗，锻炼，相当一部分患者可以改善或维持，但严重压迫神经根保守治疗无效的，还是要积极手术减压。

人体的脊柱并不是一根直棍，而是由7节颈椎、12节胸椎、5节腰椎和骶尾骨组成的柔软的、弯曲的“多节棍”，也是人体S型曲线的基础，颈椎部分存在生理前凸。

维持正常的生理弧度可以最大程度的发挥伸屈功能、缓冲稳定和保护脊髓。因此，日常生活中注意保护颈椎，就可延缓颈椎的退变进程。对于已经有了颈椎病且正在治疗的病人来说，有效的康复锻炼同样有助于提高疗效，控制病变的发展。

要避免长期低头伏案、使用手机、维持一个姿势不休息。工作一个多小时后，要站起来活动十分钟左右，让自己的身心得到适当的放松。

双手交叉放在枕后，保持颈部轻微后伸，静止状态下，头向后使劲，手向前对抗，感觉颈部两侧肌肉收缩即可，坚持10秒钟放松。依此重复，每次10-15分钟，一天三次，一般坚持三个月左右，颈椎曲度可以逐渐改善，早期症状可能得到缓解。最重要的是，能够远离“真正的”颈椎病。

仰卧在床上，去掉枕头，用四肢的力量抬起肩背部，持续3-5秒，然后肌肉放松，放下肩背部休息3-5秒为1个周期，以达到锻炼项背部肌肉的目的。同时还能有效地锻炼腰背部的肌肉，对慢性腰腿痛的病人也有益处。根据体力逐渐调整强度。

游泳，特别是蛙泳的后伸动作，也是反弓的姿态，通过肌肉的锻炼，来增加颈椎的稳定性，让颈椎恢复到生理曲度。

当颈痛等颈椎病症状较明显时，不宜锻炼，更不可盲目的推拿按摩，反而是应该适当休息。病情较重的需要到正规医院就诊，请骨科医生判断指导。在症状明显缓解后，才可以进行适当的颈部肌肉锻炼，以预防复发和进展。（综合北京市科学技术协会 北京市卫健委官网 北京清华长庚医院）

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