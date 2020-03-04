95后男护士，不认怂的“小兄弟”

26日早上8点，结束从凌晨2点开始的工作，23岁的男护士陈耀中将迎来2天的休息。四班倒，6个小时一班，上4天休2天，是他自2月12日以来的工作节奏。

陈耀中1997年出生于湖北荆州。2018年7月毕业进入武汉市第一医院，成为重症医学科的一名护士。科里共有8名男护士，同事平常都喊他“小兄弟”，他也是科室最年轻的党员。

陈耀中交班时的背影，科室同事喊他“小兄弟”

去年12月末，重症医学科成立新冠肺炎隔离病区，“小兄弟”陈耀中穿上防护服跟着同事一起投入战斗，直至大三十下夜班后开始自我隔离休整。2月11日，武汉市第一医院被紧急征用为新冠肺炎重症定点医院，医院连夜腾空整栋外科楼改建成隔离病房。12日，外科楼开始收治病人，陈耀中再次投入战斗。

隔离病房里的护理工作可不少，要配药、换药、打针、抽血，需完成心电监测、核酸试纸检测等辅助检查，跟病人的密切接触也非常频繁。因为没有护工和保洁，重症患者的生活护理需要护士来做，包括处理大小便、喂水、喂饭、洗口，帮有需要的患者拨电话，以及适时的心理疏导。身为男护士，搬病人、为患者翻身、戴呼吸机等需要体力的活，得主动帮忙做。此外，也因为铺床、打水等活做得麻溜，赢得诸多女性患者的赞叹。

身穿防护服，工作中的陈耀中

“更多的工作跟平常差不多，只不过是穿上了厚重的防护装备。”护理工作之外的那些东西，带给陈耀中巨大的冲击和快速的成长。

在ICU工作一年多，死亡并不少见。他说，平常ICU的重症患者，每天在规定的时间有亲人可探视，人走时会通知家属来看最后一眼。可死亡的新冠肺炎患者，从进来到出去，亲人一面都见不到。为此，他为亡者伤心难过，当天晚上他做了恶梦，梦里还在面对亡者。惊醒后他无法入睡，叫醒出租房里的同事，经开导安慰才稍稍平复心绪。

“内心确实挺煎熬的，有时候想想自己其实没那么强大。” 正是这份同理心，令23岁的陈耀中格外重视从心理上抚慰患者。

陈耀中护理过一位70多岁的武汉爹爹，病情很重，上了呼吸机，不愿意吃东西。他和同事一起跟家属电话沟通，请他们写些鼓励的话送进来。一天上夜班，他看到了三张A4的纸，上面分别写着很大的字，“爸爸要多喝营养剂”，“我们其实一直都在你身边”，“老家的橙子打的橙汁”。老人不能讲话，但看得懂这些字，当看到“老家的橙子打的橙汁”，他就把那份橙汁都喝了。

还有更多的患者，他们需要靠医护人员去安慰和鼓励。ICU最初收治的患者中，有一对老夫妻，爹爹病情相对轻一些，但情绪更为低落。第一次看到全副武装的医生护士，惟一能看到的是医护护目镜后面的眼睛，爹爹凌晨一点多仍睡不着，心率呼吸变快。陈耀中理解爹爹的焦虑和恐惧，握住他的手开导，“爹爹您要加油，您不怕，这个病其实也没什么大不了的，配合我们治疗就可以出去的。”当天晚上他和同事轮流守在爹爹旁边，有什么需求立马满足，给爹爹安全感。爹爹有时候喜欢自己摘面罩，需要有人一直看着，为其戴好。

爹爹加油！奶奶加油！——陈耀中后来在白色防护服前胸处，用笔写上两行字，做护理时每一位老年患者都能看见。此次疫情，被感染的以老年患者居多，有些起初能说话交流，后来突然一下子就走了。无法挽回的生命，留给陈耀中深深的遗憾和无力感，让他比此前任何时候都更多的去思考护士这份职业，珍惜和陪伴家人的愿望比任何时候都强烈。

爹爹加油！奶奶加油！——陈耀中写在了白色防护服前胸处

虽然身为家中独子，但陈耀中的爸妈对他上一线仍表示理解和支持，提醒他做好防护。疫情结束，陈耀中最想做的事，就是找几天时间回荆州老家陪陪爸妈。上班一年多来，一直都在倒班，没有固定的周末，很少回家陪伴爸妈。

2天前，陈耀中所在的19楼病区有5位患者治愈出院，其中有他护理过的患者。他和同事将治愈者们送至楼下，患者们都一再表示感谢。患者的治愈，是他和战友们最大的希望，也是他对“初心”和“使命”最切实的体会。

“初心和使命不是简单的说一下，而是真刀真枪的去干，党员在这个时候必须全力以赴，勇挑重担。没有经历过这些，确实体会不到，也没想到党员发挥的作用这么大。”陈耀中说，自己的党员同事们参与组建发热门诊、隔离病房，对口支援外院、支援方舱、挺进雷神山，大家都听从安排，去往战疫最需要的地方。尽管是科室最年轻的党员，这个时候他肯定不能怂，必须站出来投入战疫。

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