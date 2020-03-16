火线入党护士：患者的需要，是我这个职业存在的意义

人民网北京3月16日电 有人说，2003年SARS疫情时，全世界在守护90后，17年后，新冠肺炎袭来，90后开始守护全世界了。

17年前的SARS并没有给26岁的护士周肖旋留下太多的记忆。“我当时还比较小，不太记得2003年疫情发生时的事。”周肖旋说，今年的新冠肺炎疫情却给她带来了深刻的记忆。

周肖旋是湖北省襄阳市中心医院急诊重症医学科的一名护士。1月22日，襄阳市中心医院接到支援武汉金银潭医院的通知，疫情紧急，很多人争相报名。周肖旋便是其中之一，经过一轮筛选后她成功入选，并在第二天下午就到达了武汉。

“我是在1月24日凌晨1点进入武汉金银潭医院南五楼ICU病房开始夜班工作的。”周肖旋称，进入病房后看到房间里住满了确诊患者，其中有一半是危重症病人，剩下的虽症状较轻，但愁容满面，气氛很压抑。

在病房里，有一位70多岁的老大爷，家属每周会为他送饭。饭菜通过快递送到医院，由护士交到老人手中。周肖旋表示，有时候，快递没有按时送到，老人便会很焦急，甚至会责怪医护人员。

“病房里病人很恐惧，我们医护人员需要给他们信心。”周肖旋称，老人并不是不讲道理，他只是太害怕了。如何消除患者的恐惧和害怕，周肖旋认为，沟通和信任是最好的武器。

有一天，轮到周肖旋照顾这位老人。他提早告诉周肖旋下午5点，不要忘了帮他拿饭。周肖旋称：“放心，我一定记住。但快递员也很辛苦，我们能不能留15分钟的缓冲时间？到了五点一刻不来，我再去催催？”老人接受了这个提法，对周肖旋说：“姑娘，你说的对，要体谅别人。”

据周肖旋说，当天老人的饭准时送到，她和这位患者也逐渐熟悉起来。对患者要有耐心，是很多一线医护人员的共识。周肖旋也将耐心体现在工作中，为患者使用仪器治疗时，周肖旋会向主动讲解参数的设置，数据的变化，以及如何配合治疗。

对于这些专业内容，大多数患者听得很认真，也积极按照要求在做。“我知道，一些专业数据和术语，患者看不明白，也未必听得懂。但我告诉他们这些，是想让患者知道，医院正在尽力治疗，让他们能够安心。”周肖旋说。

如今这位需要帮忙拿饭的老人已转入轻症病房，老人在转出时对周肖旋说：“姑娘，留个你的联系方式吧，等我出院时要好好感谢你！”

在战疫一线工作，周肖旋见证过病人重获新生的喜悦，也目睹过生命逝去后亲人的哀痛，这让她更加明白自己肩上那份沉甸甸的责任。2月9日凌晨，她在家书中说：“爸妈，请理解我……这么多无助的患者，他们需要我的帮助。患者的需要，是护士这个职业存在的意义。”

因在疫情防控工作中表现出色，2月20日，周肖旋火线入党，成为一名光荣的共产党员。“这是一份荣耀，但更是一份责任，我一定不辜负党组织的期望。”入党宣誓后，周肖旋表示自己抗击疫情的决心更加坚定，要继续与病魔做斗争。

3月3日，周肖旋结束了40天的支援任务，回到了襄阳。正在宾馆隔离的她表示“我想快点回到医院工作，因为，疫情还未结束，我们还不能放松。”

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

之三十四：“晓”科长战疫记

之三十五：发热门诊的“定心丸”

之三十六：95后男护士，不认怂的“小兄弟”

之三十七：门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家

之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富

之三十九：社区工作者：防疫，与社区居民“同悲喜”

之四十：7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”

之四十一：战“疫”玫瑰两度出征：因为被需要，所以勇往直前

之四十二：医护人员通宵制作送别礼 “鲜花”只为传递爱

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之四十四：呼吸内科的“大总管”

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