来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十九
火线入党护士：患者的需要，是我这个职业存在的意义
人民网北京3月16日电 有人说，2003年SARS疫情时，全世界在守护90后，17年后，新冠肺炎袭来，90后开始守护全世界了。
17年前的SARS并没有给26岁的护士周肖旋留下太多的记忆。“我当时还比较小，不太记得2003年疫情发生时的事。”周肖旋说，今年的新冠肺炎疫情却给她带来了深刻的记忆。
周肖旋是湖北省襄阳市中心医院急诊重症医学科的一名护士。1月22日，襄阳市中心医院接到支援武汉金银潭医院的通知，疫情紧急，很多人争相报名。周肖旋便是其中之一，经过一轮筛选后她成功入选，并在第二天下午就到达了武汉。
“我是在1月24日凌晨1点进入武汉金银潭医院南五楼ICU病房开始夜班工作的。”周肖旋称，进入病房后看到房间里住满了确诊患者，其中有一半是危重症病人，剩下的虽症状较轻，但愁容满面，气氛很压抑。
在病房里，有一位70多岁的老大爷，家属每周会为他送饭。饭菜通过快递送到医院，由护士交到老人手中。周肖旋表示，有时候，快递没有按时送到，老人便会很焦急，甚至会责怪医护人员。
“病房里病人很恐惧，我们医护人员需要给他们信心。”周肖旋称，老人并不是不讲道理，他只是太害怕了。如何消除患者的恐惧和害怕，周肖旋认为，沟通和信任是最好的武器。
有一天，轮到周肖旋照顾这位老人。他提早告诉周肖旋下午5点，不要忘了帮他拿饭。周肖旋称：“放心，我一定记住。但快递员也很辛苦，我们能不能留15分钟的缓冲时间？到了五点一刻不来，我再去催催？”老人接受了这个提法，对周肖旋说：“姑娘，你说的对，要体谅别人。”
据周肖旋说，当天老人的饭准时送到，她和这位患者也逐渐熟悉起来。对患者要有耐心，是很多一线医护人员的共识。周肖旋也将耐心体现在工作中，为患者使用仪器治疗时，周肖旋会向主动讲解参数的设置，数据的变化，以及如何配合治疗。
对于这些专业内容，大多数患者听得很认真，也积极按照要求在做。“我知道，一些专业数据和术语，患者看不明白，也未必听得懂。但我告诉他们这些，是想让患者知道，医院正在尽力治疗，让他们能够安心。”周肖旋说。
如今这位需要帮忙拿饭的老人已转入轻症病房，老人在转出时对周肖旋说：“姑娘，留个你的联系方式吧，等我出院时要好好感谢你！”
在战疫一线工作，周肖旋见证过病人重获新生的喜悦，也目睹过生命逝去后亲人的哀痛，这让她更加明白自己肩上那份沉甸甸的责任。2月9日凌晨，她在家书中说：“爸妈，请理解我……这么多无助的患者，他们需要我的帮助。患者的需要，是护士这个职业存在的意义。”
因在疫情防控工作中表现出色，2月20日，周肖旋火线入党，成为一名光荣的共产党员。“这是一份荣耀，但更是一份责任，我一定不辜负党组织的期望。”入党宣誓后，周肖旋表示自己抗击疫情的决心更加坚定，要继续与病魔做斗争。
3月3日，周肖旋结束了40天的支援任务，回到了襄阳。正在宾馆隔离的她表示“我想快点回到医院工作，因为，疫情还未结束，我们还不能放松。”
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