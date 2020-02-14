为守护社区的工作者们点赞

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。

比如，目前，很多社区采取严格措施，控制出入，力求有效切断病毒传播链。在此过程中，有个别人不配合，有的人虽然配合但心里并不理解。对此，一方面从个人角度、住户角度来看，需要静下来好好宅着。现在是非常时期，得学会适应发生极大变化的环境。

很多小区采取封闭管理，每家发张通行证，一般是只允许一家出一个人每天或每两天进出小区一次，采办生活物资。对于生活肯定是不方便。但是要理解这种生活状态，因为其背后是有科学防疫的根据的。别对着干，别为难小区管理人员。

另一方面，从社区角度来说，要讲究方式方法，多措并举，满足社区居民日常生活需求。

比如，有的地方安排社区工作者帮忙代购，特别是针对特殊群体、困难家庭进行帮扶关怀，帮助购买各类生活必需品，并送到家门口。有的地方组织社区周边货源配送，对接大型连锁企业和社区周边超市、便利店等，在社区内部设立生活物资销售点。还有的设置社区快递、外卖配送区域。

这两方面，做起来都不太容易。

有网友说，之前向往着住在一间有WIFI、有吃有喝的屋里，想睡就睡。可如今真这么宅起来了，发现很憋闷，很烦躁。电视剧《西游记》里，孙悟空被压在五指山下的配曲，这些日子在网上广为传播，就是表达了这么一种亚健康情绪。

而对于社区工作人员来说，面临的是另一种困难。疫情发生以来，近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，任务异常繁重，工作十分辛苦。从新闻报道中我们看到，有的社区工作者身怀六甲仍战斗在一线，有的亲人去世都没有请一天假。

一面是百无聊赖，一面是辛劳之至。这两种表面上矛盾的现象，却是在对立中透出了统一：都是为了把病毒隔离开，把疫情控制住，把生活保护好。有人就说了，你宅腻了的家，是他们（社区工作者、医护人员、交警等执勤人员）一时回不去的地方。

所以还是少出门，过一阵子“与世隔离”的生活吧；为那些守护社区的人们点个赞，喊声加油，给以力所能及的帮助吧。大家一起把社区守护好，就能很快渡过眼下的难关。