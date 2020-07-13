国家卫健委：全面推进社区医院建设 满足群众基本医疗卫生服务需求

人民网北京7月13日电（董童）13日，据国家卫生健康委官网消息，为进一步满足人民群众对基本医疗卫生服务的需求，在全面总结2019年试点工作的基础上，按照2020年全国卫生健康工作会议精神，国家卫生健康委经研究制定了《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（以下简称“通知”）。

通知提出，社区医院建设是新时期满足群众基本医疗卫生服务需求的重要举措，是推动构建优质高效医疗卫生服务体系的关键环节，是提升基层医疗卫生服务能力的有力抓手。当前，我国医疗卫生服务有效供给总体不足，基层医疗服务能力相对薄弱，有必要通过社区医院建设进一步优化医疗卫生资源配置，完善基层医疗卫生服务功能，不断提升基层医疗卫生服务能力，进一步推动分级诊疗制度建设。

通知强调，社区医院建设坚持以人民健康为中心，不断满足人民群众基本医疗卫生服务需求；坚持问题和目标双导向，着力补短板、强弱项、堵漏洞，统筹做好疫情防控和基本医疗卫生服务工作；坚持社区医院防治结合的功能定位和公益性质不变，已有的财政补偿水平和优惠政策不降低。

通知明确了社区医院建设的主要内容：一是对照《社区医院基本标准（试行）》等文件要求，进一步完善房屋、设备、床位、人员等资源配备，加强信息化等基础设施建设和设备提档升级，结合常态化疫情防控工作，鼓励有条件的社区医院规范设置发热门诊；二是突出重点，提高常见病、多发病的诊疗、护理、康复能力，加强住院病房建设，强化医疗质量管理，切实保障患者安全；三是加强防治结合，按要求做好传染病早发现、早报告工作，加强重点人员健康管理，做实基本公共卫生服务，不断强化传染病防控能力。

通知要求，省级卫生健康行政部门要合理规划社区医院建设的数量和任务目标，严格组织对社区医院进行评估。完成建设任务并经评估合格的社区卫生服务中心或乡镇卫生院可按规定程序将社区医院加注为第二名称。同时，要求各地完善社区医院建设的保障措施，强化对社区医院建设的过程管理，并注重社区医院建设与“优质服务基层行”和城市医联体、县域医共体工作的协调配合，形成提升基层医疗卫生服务能力的合力。