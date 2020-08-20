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企鹅医生携手人民日报 《医生朋友，一生朋友》主题片献礼中国医师节

2020年08月20日14:03 来源：人民网-人民健康网

8月19日，中国医师节，一部《医生朋友，一生朋友》医师节献礼片，在人民日报、中国新闻周刊、头条新闻等主流媒体渠道上线。

该片由人民日报发布、企鹅医生特约支持，从全新视角，让我们看到每一位医生简单而真实的日常，以此致敬每一位平凡而伟大的医生。

（人民日报推送截图）

无论是救死扶伤、妙手回春，还是与死神争分夺秒，医生这份伟大神圣的职业，受人敬仰。《医生朋友，一生朋友》从独特的视角，看到了医生背后真实且平凡的一面，他们和普通人一样，同样在经历柴米油盐酱醋茶，同样怀揣着最真挚的情感。正如视频中所表达的，“看惯了你们逆行而上、救死扶伤，更珍惜你们光环之下的模样，真实与平凡，喜怒和悲欢，请你们继续轻松可爱，因为所有的一切，我们都理解。”这些守护人们生命的医生朋友，是我们一生的朋友。

（人民日报客户端开屏海报以企鹅医生正夫口腔陈蕊蕊为原型）

疫情期间，企鹅医生12位医护人员请战“逆行”，走上一线。企鹅医生负责人表示，此次，人民日报发布、企鹅医生特约支持的《医生朋友，一生朋友》暖心视频，让我们走近白大褂下的每一个平凡而伟大的医生，为第3个中国医师节献礼，向全国卫生与健康工作者致以崇高的敬意。 

(责编：崔元苑、许心怡)


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