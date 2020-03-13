疫情期间,出现发热、呼吸道症状后如何就诊?

编者按：疫情期间，出现发热，不敢去医院？咳嗽咽痛，还是不敢去医院？别被担心冲昏头脑，合理就医才是保护自己和家人良药！

出现发热、呼吸道症状后应按照以下要点合理就医。

一、无发热，但有咳嗽、咽痛等呼吸道症状

1、有下列情况之一的，应立即前往发热门诊排查就诊：

发病前14天内有湖北或有新冠肺炎病例报告地区旅行史或居住史。

发病前14天内怀疑接触过新型冠状病毒感染者。

发病前14天内曾接触过来自湖北或有新冠肺炎病例报告地区的发热或有呼吸道症状的患者。

家庭、单位或周边人员14天内有多人出现相同症状。

2、无上述情况的人员，可首先通过互联网诊疗平台（北京市新冠肺炎线上医生咨询平台、京医通等）进行咨询，并注意观察病情变化，如无症状加重等情况，可多饮水，居家休息。

二、出现发热、干咳等症状，及时就诊

若出现发热、干咳等症状时，建议及时前往就近的发热门诊就医。

三、注意事项

前往医院的路上，患者和陪同人员应全程佩戴医用外科口罩，保持手卫生，尽量避免乘坐公共交通工具。患者如为儿童，应尽可能减少发热儿童的陪同家长人数。

在医院就诊时，应遵从发热门诊就诊、转诊流程，听从医务人员安排，做好个人防护，并尽量与其他患者保持1米以上距离，避免在人群密集场所停留。（人民健康网综合自北京市疾控中心微信公众号）

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