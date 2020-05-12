90后ICU护师分享援鄂故事：患者也在与医护人员并肩作战

人民网北京5月12日电 （许心怡）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，北京医院外科ICU护师李金泽表示，通过援鄂，感受到护理专业的重要性，对专业有了新的认识，对救死扶伤和慎独精神也有了更深刻的理解。

李金泽分享了援鄂战疫的故事。“回想大年初二支援武汉时的心情，记忆犹新，当时既坚定又忐忑，坚定是来自对自己专业能力的信心，忐忑是来自陌生的病毒和环境。” 李金泽回忆，我记得初二到达武汉那天晚上，路上空无一人，在最开始工作的时候，急诊门前救护车来来往往，在病房门口有许多着急等待住院的患者，这让我感受到自己专业的重要性，被需要、被认可，对“疫情就是命令，防控就是责任”这句话已有了更深刻的理解。

“我记得在武汉给一名年轻患者穿刺的时候，看到他手上有很多的针眼，他当时告诉我，没事，放心扎吧，大不了再来一针。就是这么看似一句再普通不过的话，让我的信心更加坚定，同时感觉患者也在和我们医护人员并肩作战。” 李金泽说，救死扶伤在我看来不仅仅是心肺复苏等救命的操作，像整理床单、测体温、量血压、翻身等这些再平常不过的操作，在那时候更能给患者温暖和信心。现在我国疫情防控工作已经转为常态化，社会正在恢复正常秩序，今后随着社会的发展，不断会有更多的新技术涌现出来，作为一名90后的护师，我将来会不断的学习更新自己的专业知识，不断提高自己的业务水平和各项素质。