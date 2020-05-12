请听听一线护士的声音

在《中国青年报》的调查问卷中，最后是一道开放题目：“请您谈谈对于自己工作的理解，对于社会、医院、医生对您工作尊重、理解程度的看法。”没想到，60%以上的被调查者答了这道题，有的人甚至写出了千字文。现摘发部分刊登。

——护士工作很辛苦，但是社会上，甚至医院内部都是“重医轻护”，这次疫情许许多多的护士姐妹冲到了一线，成为最美逆行者中的一员，正如张文宏主任说得那样，医生有多重要，我们的护士姐妹就有多重要！

——急诊科的工作量大，难度高，有时又很难得到家属的理解，有时甚至会（面对）恶言恶语，医院相对不是很重视急诊科的发展。由于工作繁忙，有时医护沟通不到位，从而产生矛盾。

——护理工作是很严谨的，需要很强烈的慎独精神。社会人对护理的了解与认识不够，一方面需要我们加强自身文化素质，一方面还需要社会给予充分的理解与尊重。也需要医院给我们提高工资待遇，毕竟只有安小家，才能为大家。

——推进优质护理的目的是说要把护士还给病人，但目前实际情况并非如此，护士肩上的任务越来越重，上班工作各种文本文件越来越多，实际和病人能有效沟通的时间很少，不知道关键哪个环节出了问题。

——社会，医院，还是没有重视起护理行业的重要性，没有给予我们应有的尊重，大部分人对于护理的认识还只停留在打针输液的程度，不理解护理行业。

——救死扶伤是大夫本职工作！但是护士的作用被人忽视了，医护人员都在牺牲自己的健康来维护病人的健康，然而很多人对护理行业的认识只停留在服务行业的认识。

——很热爱这份工作，每天上班都很开心。但总是有人认为护士是底层，可以随便呵斥。你热爱的东西被人轻贱甚至侮辱，那你肯定会很伤心。害怕的是自己的热情没有了，只剩下机器般的工作。人与人之间还是需要热情的。希望大家可以公平对待医生、护士。没有大的希望，只奢求大家对护士这份工作尊重。

——执业6年，期间有过很多次失望、委屈、不甘，甚至开始怀疑自己的工作价值，但总有那么一丁点儿感动，让自己一直坚持到现在，所以，我想我的工作还是有意义的，社会还需要我们，国家还需要我们，我们希望有更多的关怀和支持。

——护理不仅是普通大众所熟知的输液打针。我很喜欢我的职业，但是不满意现状，工作太繁琐，每天疲于应付各种检查和考试，还有写不完的交班记录和评估，让我们不能把时间都放在病人身上。不出错则罢，出了错就是各种批评。每当一个危重病人病情转轻或者出院的时候，病人总是最感谢医生，总会记住医生的名字，却对于日夜守护在身边的护士名字记不住几个。我们已经习以为常，就让我们充当这个无名英雄吧！凡事总要有个过程，我相信通过所有护理同仁的共同努力，会有全社会都尊重、重视护士的那一天。

——护士是医生的左膀右臂，俗话说三分治疗七分护理，一个患者的康复不能单凭医生的努力，护士的护理也是不可缺少的。护理工作也很繁重，我希望我们的待遇能够提高，同时也希望大家能够体会我们医护人员，相互理解，少一些医闹，不要让医护人员每天提心吊胆的工作！

——护理这份职业是神圣的伟大的，同时也是渺小的无力的，有时候觉得医疗真的很神奇，可以解救被疾病折磨的患者。但有时候会觉得生命太过于脆弱，不管我们使用多少治疗方法和药物，都不能将患者的生命从死神手里抢回来。感觉医生跟护士是各自两个体系，医生可以当着全科的面批评护士，反之护士则不能……哎，无论如何，看到自己护理的病人开心健康地出院，那种自豪感、骄傲感、成就感是无法言喻的。我也不知道自己往后能在这个行业干多久，但我希望是终生。

来源：中国青年报