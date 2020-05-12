援鄂ICU男护师：希望更多男同胞选择护理专业，投身护理事业

人民网北京5月12日电 （许心怡）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，北京医院外科ICU护师李金泽表示，在护理工作中，男护士和女护士工作优势体现在不同方面，在一定程度上相互补充。希望更多的男同胞选择护理专业，投身护理事业。

李金泽介绍，相对而言，男护士在心理和生理方面有一定的优势，比如男性的逻辑性、抗压能力和承受能力更强一些，身体素质更好，情绪不容易受生理因素的影响。同时，男性在动手能力和仪器设备的操作使用方面有着先天的优势。这些在援鄂过程中也得到了很好的发挥。

“在护理重症患者的时候，为了防止患者发生压疮，我们通常会给患者两个小时翻一次身，遇到体重比较大的患者我们需要3—4名女护士，现在2名男护士就可以完成。又比如面临一些男病人需要留置尿管、会阴擦洗的时候，为了保护患者的隐私，男护士更适合做这些工作。” 李金泽说，“我们当时有一位上ECMO和CRRT治疗的患者，他几乎用上了所有高精尖设备，他的身上光各种管路就不下10条。我们5名来自监护室、急诊和血透室的男护士冲在了最前面参与救治，在病房里面吸痰、更换置换液、翻身等操作接连不断，监测血糖、ACT等时刻不能放松，只要进入病区就是战斗状态，完全没有休息的时间。在外出给患者做检查的时候也会携带很多的设备，比如监护仪、转运呼吸机、微量泵和除颤仪等，同时还要搬运患者过床，面对如此高强度的工作，男护士相对更容易胜任。”

李金泽指出，男护士的优势也是建立在过硬的护理技术上，只有不断实践和学习，才能把优势发挥的更好。同样，女护士身上也有很多的优势，更强的同理心、工作更细致，这些都是男护士需要学习和加强的。“随着护理专业的需要和人们对护理观念的不断转变，越来越多的男护士出现在大家的视野中，像重症监护室、手术室、急诊科、精神科、血透室这些科室都需要大量的男护士加入，这样会使护理团队更平衡，工作起来更高效，氛围也会更好。” 李金泽呼吁，“希望更多的男同胞选择护理专业，投身护理事业。”