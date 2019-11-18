首届中医住院医师规范化培训高峰论坛在京举行

11月16日，由中国医师协会举办，以“管理与质量、传承与创新”为主题的首届中医住院医师规范化培训高峰论坛在北京举行。

中国医师协会会长张雁灵在讲话中表示，本次论坛的最终目的可以概括为16个字，即交流经验、探索模式、繁荣景象、培训师生。

他指出，中医药学是中华民族的文化瑰宝，现在是中医药事业发展的最好时期。中医药事业大发展的关键问题是培养人才，培养一支高素质的、有一定数量和质量的中医师队伍，这是当前最重要的。从人入手，就要从人的培训入手，从质量提升入手，同质化、规范化培训入手，中医住院医师规范化培训是关键途径。

张雁灵表示，住培工作要以学生为中心，以教学为中心，要关心学生的成长，要把基地建好，把师资队伍的建设放在最重要的位置，要抓好中医住培的探索创新，走符合中医特色的住培之路。中国医师协会一定全力配合国家中医药管理局抓好中医住培工作，做好技术支撑和具体管理工作，把住培制度落实落地。

国家中医药管理局人事教育司巡视员、副司长金二澄提到，要充分肯定中医住院医师规范化培训工作取得的成效，同时也要清醒的看到中医住培仍然存在的问题。特色不够突出，中医思维培训与临床应用不到位，部分政策衔接不紧密，工作推进不平衡，中医住培学员待遇保障不够等问题，是健全完善中医住陪制度需要解决的问题，要认真分析研判，有针对性的改进。

金二澄表示，建立中医住院医师规范化培训制度意义重大，影响深远，需要各方协调努力，共同推动。要深入学习贯彻全国中医药大会精神，传承精华，守正创新，整合资源，凝聚共识，强化责任担当，构建更加符合中医药人才成长特点的中医住培体系，培养更多合格的中医住院医师，为推动中医药传承创新发展和健康中国建设作出更大贡献。

第二届中医住培专家指导委员会主任委员刘清泉在发言时提到，要在传承上下功夫，把中医经典贯穿于整个中医住培中，用经典指导临床，用经典提高疗效，用经典培养中医的临床思维；把师承教育抓紧抓实，传承中医的医德、医道、医学、医法、医术和医器；牢固树立理论自信、疗效自信，说中医人该说的话，做中医人该做的事。

据了解，本次高峰论坛设立主论坛1个、分论坛4个，与会专家分别围绕中医传承创新、提高中医临床技能、住培的组织实施等方面进行交流；对规范化管理制度与基地建设、教学质量与方法、中医临床思维与医学人文及中医类别全科医生培训等内容进行了重点讨论。

自2014年起，中国医师协会接受国家机关委托，陆续承担住院医师、中医住院医师、公共卫生医师规范化培训和专科培训试点工作。5年里，构建了由859家培训基地组成、每年在培的培训对象达到30余万人、带教师资达40余万人。（袁婷）