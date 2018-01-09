编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

流感患者增多 一家老小该怎么及早预防？

成人防流感：宜辛凉甘润 助消食导滞

在最近这一波流感中，成人发病也不在少数。广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳教授认为，这与立冬以来不少人忙于进补羊肉、鹿肉、牛肉等肉类的摄入量增加，导致积滞和内热有关。近期广东雨水少、气候比较干燥，所以预防流感原则是辛凉甘润、消食导滞，她建议普通人（成人）可选用以下方法进行预防——

组成：桑叶15克、北杏10克、浙贝10克、玄参15克、杷叶10克、桔梗10克、神曲15克、布渣叶15克、千层纸10克、葛根30克、甘草6克。

煎服：此方可加5碗水，煎煮15~20分钟，适合2~3人预防性服用。

提醒：如果开始出现感冒症状，可将此方加3碗水(一人量)，煎煮15分钟后再加薄荷6克、青蒿15克，煎5分钟，熄火后焖15分钟后温服。一天2次，连服3天。

小儿防流感 解湿浊困阻

广州中医药大学第一附属医院儿科主任许华说，流感属于中医“温病”、“时行感冒”范畴，疫邪性烈，故起病急骤。流行病多有一定的地域特点，岭南地区湿气较盛，流感患儿常常伴有腹胀、胃口差、腹泻、舌苔厚腻等湿浊困阻的特点，可在医师指导下，试试下面这条方——

组成：金银花5克、桑叶5克、葛根10克、藿香5克、生苡仁10克、淡豆豉5克。

煎煮法：将中药加水两碗（约500 毫升），浸泡5分钟，中火煮开15分钟左右，煎出液约150~200毫升，过滤取汁；第2煎加水一碗半（约350 毫升），煎煮10分钟，煎出液约100~150毫升，过滤取汁，与第1煎药液合并后，分次服用。

服法：每日1剂，连续服用3~5天。3岁以内婴幼儿每次50毫升，每日2次；3～6岁每次100毫升，每日2次；6岁以上每次150毫升，每日2次。

提醒：喝前可咨询医师。作为预防用药，不宜久服。[全文]

阻击流行性感冒 专家提示防治应科学、对症

今冬流感来势汹汹，身边中招人数增多。专家提示，“流感季”应注意保持良好个人卫生习惯，科学、对症防治流感。同时注重对高危人群采取预防措施，避免交叉感染。

流感发病多出现在每年11月到第二年的4月，传染性强。多数起病急，表现以全身症状为主，包括发热、全身酸痛、头痛、全身酸软，甚至出现呕吐、腹泻。而呼吸道症状轻重不一，包括打喷嚏、鼻塞、流涕。

“流感是流感病毒引起的，而抗生素是用来抵抗细菌，对病毒无效。”北京协和医院呼吸内科主任医师王孟昭说，滥用抗生素会导致大量耐药菌株的出现。因此一般而言，感冒时除非出现黄脓鼻涕同时伴有发热，不宜自行服用抗生素；当感冒症状严重或者并发其他症状时，应及时就诊，明确有细菌感染或者有并发症后，再在医生的指导下服用抗生素。[全文]

感冒不等于流感！该如何预防流感？

医生介绍说，现在很多家长都分不清感冒与流感的区别，其实，两者在症状、病因和病愈时长上都有很大的区别，流感是一种严重危害身体健康的呼吸道传染病，流感常见的并发症有肺炎、病毒性心肌炎和神经系统感染，潜伏期大约1~3天，起病大多急骤，全身症状较重而呼吸症状较轻。开始表现为怕冷、发热，体温可高达39℃~40℃，头痛、咽干咽痛、全身酸痛、软弱无力。而普通感冒的潜伏期大约为1天，起病不急，以“卡他”症状，咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕为主要表现，开始为清水样鼻涕，2～3天后鼻涕变稠，伴有咽痛；一般无发热及全身症状，或仅有低热、头痛。如果后期没有并发细菌感染，病程一般为5～7天，即可痊愈。

在流感高发季到来时应保持良好的个人卫生习惯，平时可使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，打喷嚏或咳嗽时应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫传染他人；日常生活中要均衡饮食，常运动，保持充足的睡眠，避免过度劳累；在流感高发期，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所；如发现有身体不适，出现高热、咳嗽或咽喉痛，应及时到医院就诊。[全文]

孩子感冒发烧先别忙奔医院

北京儿童医院专家特别制作了一份“就诊攻略”，提醒广大家长，不管孩子是何种原因引发的感冒发烧，都应先观察，再就医。孩子体温超过38.5摄氏度时建议服用退烧药；如孩子体温高，但精神状态还不错，面色如常或潮红，服药退烧仍像平时一样玩耍，说明病情不重，可对症用药并密切观察，同时注意多喝水、清淡饮食、好好休息，做好居家护理；如孩子表现异常，精神状态不好，嗜睡、烦躁交替，甚至出现神经系统症状，如抽搐等，则提示病重，应尽快就医。另外注意的是，感冒发烧也需要一个痊愈过程，很难马上“药到病除”，一般首次就诊三天后孩子仍发热或出现新发症状或原有症状明显加重，才需再次前往医院就诊。

此外，专家提醒广大家长，就医时记得给孩子戴上口罩，避免交叉感染。如孩子精神状态尚可，建议家长尽量白天就诊，避开人手相对紧张的夜间急诊。[全文]

预防流感最有效的措施是接种疫苗

对流感患者来说,应佩戴口罩,自我隔离防止传播,病情重者及时就诊,在医院隔离治疗；托幼、学校、人员密集单位落实晨午检制度,集体场所的流感患者主动报告,并应居家或住院隔离治疗,严禁上学、上班；集体场所发现多例流感病例应及时向当地疾控部门报告。

在日常生活中,为了尽量避免感染流感病毒,应注意保持良好的个人及环境卫生:勤洗手,用肥皂和流动水洗手；经常开窗通风,适量运动、充分休息,避免过度疲劳；咳嗽打喷嚏要掩住口鼻,不要对着他人；在流感高发期,尽量不到人多拥挤的场所；尽量佩戴口罩；不接触或不要近距离接触患者,探视患者应戴口罩,探后立即做洗手等防护。

其中接种流感疫苗是最有效的预防措施,无论成年人还是儿童都可以根据自身情况选择接种。由于流感病毒型别较多,往往一个年度内会出现1至2个优势亚型流行,每1至3年循环一次。而流感病毒又特别容易发生变异,一般2至3年同一个亚型流感病毒会发生不同程度的变异。而且人患流感后仅对同一亚型的流感病毒有一定免疫,且维持的时间不长。[全文]

教您防治冬季流感

生活起居

1.“起居有常，行止适度”，冬三月要早卧晚起，必待日光。晚上保证充足的睡眠，在日出后晨练为宜。

2.“虚邪贼风，避之有时”，注意保暖防寒，适时增减衣物，冬季人体特别要注意的保暖部位是头、颈部、背部和脚，要穿保暖性好的衣服。

3.注意开窗通风，保持室内空气清新。冬天气温越低人们越不爱开窗，但是这样做会把细菌关在室内。当室内有人打喷嚏或者咳嗽时，病毒就会快速滋生，从而增加患上流感的几率。建议人们每隔2~3个小时就要开窗通风换气，同时空调房里放一盆水或用加湿器来提高房间的湿度。

4.坚持体育锻炼，增强抗寒能力。

5.“精神内守，病安从来”,调畅情志，防止季节性情感失调症的发生。在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，应多晒太阳，多听音乐，保持乐观情绪。

药物预防

1.风寒型流感：鼻塞、流清涕，口淡，咽痒，恶寒，关节酸痛等症状。推荐流感I号方：苏叶10g、防风10g、桔梗10g、羌活5g、生姜20g。(用法：水煲煎至200ml，每日一剂，温服，服用3~5天。)

2.风热型流感：鼻塞、流黄涕，咽干，咽喉干痛，头痛，口干，咳嗽等症状。推荐流感II号方：桑叶10g、防风10g、菊花10g、桔梗10g、麦冬10g（用法：水煲煎至200ml，每日一剂，温服，服用3~5天。）

饮食预防

1.滋补膳食：冬季是人体精气收藏的季节，服用滋补膳食，能在体内充分、持久地发挥滋补作用，有助于来年体内阳气的发生。冬季要补阴，又要补阳，一般要滋阴补肾，填精补髓和温肾补阳并重，但需在医生的指导下进补。

2.补充水分：冬季气候干燥，注意补充水分，适当食用水果和蔬菜。

3.素体阳虚畏寒者可用葱姜汤，增强人体抗寒能力。

中医保健预防

1.推拿按摩：用我们的两只手手掌对搓，待掌心热后按摩迎香穴(位于鼻沟内、横平鼻外缘中点)10余次，可以预防感冒及在感冒后减轻鼻塞症状。

2.刮痧：患者坐位俯伏于椅背上，背风，暴露肩背部皮肤。室内要温度适宜，注意保暖。用刮痧板醮清凉油或香油少许，从脊柱两旁即脊柱旁开1.5寸处从上向下刮，手法由轻渐重，干则再醮，再刮，刮至皮肤变紫或出现斑块为度。

3.泡脚：每晚用较热的水泡脚15分钟，水中可以滴入一些醋。要注意泡脚时，水量要没过脚面，才可以有效驱除体内的寒气，预防感冒，同时配合按摩涌泉穴，可消除疲劳，增强人体对流感病毒的免疫能力。（注：糖尿病人切忌不可选择过热的水泡脚，以免加重病情）。[全文]

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