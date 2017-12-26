冬天泡脚没那么简单 掌握最佳时长和水温

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

冬天泡脚 没你想得这么简单

冬天，很多人都有泡脚的习惯，睡前泡个脚全身都暖和，特别对手脚冰凉的女人更能入睡。广州市中医院杂病科主治医师高三德提醒，冬天泡脚有讲究，不能乱泡。

饥饿饭饱不泡脚。高三德说，泡脚和洗澡一样的道理，在吃饱喝足后泡脚并不是放松，而是对身体的残害。由于食物的消化需要一定的时间，此时如果用高温热水泡脚则会影响消化，那么饭前泡脚总不会影响消化？饭前泡脚其实也不可取，容易导致低血糖。所以要泡脚的话，时间最好选在饭后一个小时，而且泡脚的时间不宜过长，半小时为宜，此时才能起到血液循环，缓解压力的作用。[全文]

泡脚最佳时长和最佳水温

民间有个说法：热水泡脚，赛吃人参，富人吃补药，穷人就泡脚。这话是有科学道理的，现代科研已经证明：人的双脚上存在着与各脏腑器官相对应的反射区，泡脚时可以刺激这些反射区，促进人体血液循环，调理内分泌系统，增强人体器官机能。不管穷人富人，泡脚都是一种很好的保健方法。但是泡脚有益健康的前提是正确地泡，包括水温、时长等都有其最佳程度。

有人喜欢从水很烫泡到水全凉了，甚至有的不停添加热水，持续泡很长时间，这其实是错误的做法。泡脚时间以30~45分钟为宜，每天或隔一天泡一次即可。对于老年人，泡脚时间要再短一些，因为老人泡得太久，容易引发出汗、心慌等症状。所以，老人每日临睡前泡脚20分钟为佳。

泡脚的水温不宜过热或过凉，一般维持在38℃～43℃为宜。如果有条件，可以先将脚放入38℃左右的水中，然后让浴水逐渐变热至42℃左右即可保持水温，足浴时水通常要淹过踝部，且要时常搓动。但是，糖尿病患者要注意，由于皮肤对外界刺激不敏感，温度过高的水很容易导致烫伤。[全文]

冬季流感高发 专家建议普通感冒先不要吃消炎药

冬季是感冒、呼吸道传染病高发季节，如何有效进行疾病预防？有关专家建议，保持房间里空气流通，饮食中注意营养均衡，多饮白开水。普通感冒先不要吃消炎药，只有细菌引起的发热才需要吃消炎药，必要时可做血常规判定。

青海省人民医院呼吸内科主任医师赵华介绍，近期之所以感冒病多发，主要是因为冬季温度较低、气候干燥，很容易造成人体免疫力下降。记者走访发现，今年冬季流感比往年持续时间长，感染的患者也较多。多数都患有病毒性感冒，伴随着咳嗽、头痛、发热、咽痛和浑身酸疼等症状。[全文]

冬季呼吸道传染病易发 疾控专家推荐五大预防措施

在日常生活中保持良好的个人卫生习惯，也是预防呼吸道传染病的重要手段。中国疾病预防控制中心传染病预防控制处副处长李中杰介绍百姓应该从以下五点做好预防措施。

第一，健康行为和生活方式是增强身体素质、提高身体抵抗力的重要保证。在日常生活中要积极倡导健康生活方式，保持充足的睡眠、充分的营养、适当的体育锻炼。

第二，勤洗手可以减少通过接触病原感染的风险。勤洗手对于流感引起的呼吸道传染病防护措施是非常重要的习惯，尤其是在咳嗽、打喷嚏之后，在就餐前或者接触污染的环境之后，要注意多洗手，彻底洗手。

第三，保持家庭和工作场所的环境清洁和良好的通风状态也非常重要，注意打扫居室、开窗通风。

第四，呼吸道传染病高发季节应尽量减免去人群密集的公共场所，可以减少与患病人群的接触机会，尽量避免接触呼吸道感染的患者，如像家庭成员需要照顾患者应尽量佩戴口罩。

第五，保持良好的呼吸道卫生习惯。在咳嗽、打喷嚏时注意要用纸巾、毛巾捂住口鼻，咳嗽或者打喷嚏之后要及时洗手，尽量避免用手直接接触眼睛、鼻子、口腔等部位。[全文]

牛黄解毒片不能乱吃

牛黄解毒片是很多人常用的去火药，一旦出现便秘、口腔溃疡、牙龈肿痛、脸上起痘等自觉上火症状，就要用牛黄解毒片“清火”。牛黄解毒片虽然属于处方药，但管理并不十分严格，滥用情况时有发生。其实，解毒片也“有毒”，不能随便乱吃。

由于个人体质不同，即便是常规剂量服用牛黄解毒片，也可能出现一些不良反应，如皮肤瘙痒、皮疹或伴有发热、局部皮肤水肿、肝功能异常等情况。对于有神经系统、心血管系统病史的患者以及敏感体质者，服用牛黄解毒片后更易发生不良反应。此外，有些患者为了解决便秘问题而长期服用此药，或者为了尽快起效而擅自加大剂量服用，这些未经医嘱而随意服用的情况都有可能导致砷中毒。[全文]

冬季在空调房宜多喝绿茶

冬天干燥，加上室内暖气开放，加重体内水分的大量丢失，令肌肤感觉干燥不适，有些人小腿还会出现脱皮现象。那么，如何补充皮肤水分？擦润肤露、多喝水有用吗？

“许多白领女士常在办公室喝咖啡、红茶，而咖啡、红茶都有利尿、排水肿作用，置身于干燥的空调房或暖气房内，咖啡、红茶一定不要多喝，每天一杯就足够。”湖南中医药大学第二附属医院皮肤科副主任医师李小莎认为，在暖气房或空调房内更适合饮用绿茶，多喝、常喝温水或薄荷、苦茶、菊花、金银花等花草茶，加入洋甘菊、玫瑰花、蜂蜜的花草茶，能从内润泽肌肤并促进气血循环，从内调节身体水平衡，使皮肤保持水润。

李小莎表示，在空调房要注意，每天各个时段都要有水分补充，保持均衡的饮水量，大概半小时喝半杯水的频率比较合适，长时间干渴、一下子灌下大量水都不利于肌肤补水。[全文]

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