我国近两成儿童青少年超重

近日，中国学生营养与健康促进会肥胖防控分会正式成立，旨在促进我国各方面人员对肥胖及慢性病防控技术的交流，研制有针对性的预防与控制措施，促进学生健康，增强我国人口素质。

儿童青少年的健康成长是每个家庭最关心的事。我国有近20%的儿童青少年超重或肥胖。儿童肥胖可以增加许多慢性病的发病风险，包括高血压、2型糖尿病、高脂血症、脂肪肝、骨关节病、恶性肿瘤等慢性病的发病风险。

中国学生营养与健康促进会肥胖防控分会成立将为推动我国儿童肥胖防控提供学术交流平台，并结合各自职责从全生命周期不同角度提供肥胖防控措施。肥胖防控分会主任委员、北京大学公共卫生学院王海俊教授从事儿童肥胖研究20多年，对儿童肥胖干预颇有建树，她主持的国家级课题“基于学校的儿童超重肥胖干预技术开发与评价”已取得较好的成果。

肥胖防控分会成立后，将促进全国范围内儿童青少年肥胖研究领域的专家学者的交流，响应和进一步加快落实2017年世界卫生组织提出的“终止儿童肥胖实施计划”的要求：“遏制青少年肥胖增加”和“青少年超重不再增加”。