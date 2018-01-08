流感患者增多 一家老小该怎么及早预防？

医学指导/广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳教授、儿科主任许华教授

最近各大医院流感患者增加，面对来势汹汹的流感，一家老小该怎么及早预防？广州日报健康有约工作室的记者特请来广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳教授、儿科主任许华教授为您一一支招。

流感高峰提前到 急诊过半是患儿

据广州中医药大学第一附属医院急诊科主任刘南教授介绍，从2017年12月20日起，该院急诊病人增加，最高峰达900多人次/日。其中急诊儿科病人高达400多人次/日，占了急诊量的一半以上，患儿就诊病例数同比非高峰期增长100%~150%。

该院儿科主任许华教授指出，目前患儿发病主要以流感和轮状病毒肠炎为主。今年流感发病时间比往年来得早，这与近期广东天气反常有关。之前冷了一阵子，没几天气温又明显回升，病毒活跃起来，导致流感高峰期较往年提前。

流感主要通过飞沫经呼吸道传播，也可通过口腔、鼻腔、眼睛等处黏膜直接或间接接触传播，人群普遍易感。接触患者的呼吸道分泌物、体液和被病毒污染的物品都可能“中招”。而孩子的自我防护意识相对较弱，特别是婴幼儿，免疫系统尚未发育完善，更容易“中招”。许华强调，在社区、公共场所、学校及普通健康人群，尤其是婴幼儿和儿童中，父母应多加引导，一定要“勤洗手，多通风，人多不去凑热闹；食有节，寐有时，起居有常适寒温”。

成人防流感：宜辛凉甘润 助消食导滞

在最近这一波流感中，成人发病也不在少数。广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳教授认为，这与立冬以来不少人忙于进补羊肉、鹿肉、牛肉等肉类的摄入量增加，导致积滞和内热有关。近期广东雨水少、气候比较干燥，所以预防流感原则是辛凉甘润、消食导滞，她建议普通人（成人）可选用以下方法进行预防——

成人防流感方

组成：桑叶15克、北杏10克、浙贝10克、玄参15克、杷叶10克、桔梗10克、神曲15克、布渣叶15克、千层纸10克、葛根30克、甘草6克。

煎服：此方可加5碗水，煎煮15~20分钟，适合2~3人预防性服用。

提醒：如果开始出现感冒症状，可将此方加3碗水(一人量)，煎煮15分钟后再加薄荷6克、青蒿15克，煎5分钟，熄火后焖15分钟后温服。一天2次，连服3天。

陈瑞芳解释说，这个方中，桑叶、杷叶疏散风热而泄肺热，并起到透邪的作用；北杏、浙贝有助于宣肺止咳；玄参、桔梗可助养阴利咽；神曲、布渣叶消食导滞。全方清热不伤阴，润燥不碍表，药性平和，疏表润燥，适合不同体质的人群服用，帮助预防流感。

俗话说，“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”，进入冬季以后，白萝卜又脆又甜，且价格便宜，也是食疗防病的好处方，陈瑞芳建议每周吃2次白萝卜清热消食滞，也有助于预防流感——

材料：白萝卜一个，蒜、油、盐适量。

做法：将白萝卜洗净去皮切成片，蒜剁成蒜蓉，用少量油先炒蒜蓉后将白萝卜下锅，用大火炒软，加少量盐和水焖煮至熟烂即可。

特点：这道清淡的焖萝卜，既有清热消食导滞的作用，又不显寒凉，适于各类体质的人群食用。

小儿防流感 解湿浊困阻

许华说，流感属于中医“温病”、“时行感冒”范畴，疫邪性烈，故起病急骤。流行病多有一定的地域特点，岭南地区湿气较盛，流感患儿常常伴有腹胀、胃口差、腹泻、舌苔厚腻等湿浊困阻的特点，可在医师指导下，试试下面这条方——

组成：金银花5克、桑叶5克、葛根10克、藿香5克、生苡仁10克、淡豆豉5克。

煎煮法：将中药加水两碗（约500 毫升），浸泡5分钟，中火煮开15分钟左右，煎出液约150~200毫升，过滤取汁；第2煎加水一碗半（约350 毫升），煎煮10分钟，煎出液约100~150毫升，过滤取汁，与第1煎药液合并后，分次服用。

服法：每日1剂，连续服用3~5天。3岁以内婴幼儿每次50毫升，每日2次；3～6岁每次100毫升，每日2次；6岁以上每次150毫升，每日2次。

提醒：喝前可咨询医师。作为预防用药，不宜久服。

小儿湿热腹泻 试试马齿苋粥

许华提醒说，在近期明显增多的患儿中，除了流感，轮状病毒肠炎也是主要威胁。这类患儿因频繁腹泻与呕吐，食欲低下，烦躁不安，容易脱水，不及时治疗甚至可危及生命。针对这类腹泻流行的情况，她开出以下两款食疗粥，家长可根据具体情况适当选用煮给宝宝喝——

马齿苋粥：可用新鲜马齿苋一把（2~3两）煮粥喝，加少许盐，适用于湿热型腹泻，但不可过服。

淮山茯苓陈皮粥：淮山10~15克、茯苓10~15克、陈皮1片，加少许盐，煮粥喝，适用于腹泻后期邪热渐祛时，调理服用。

许华说，由于轮状病毒可损伤到肠道黏膜，导致宝宝消化功能下降，建议发病时的宝宝应进食容易消化的稀粥；如果宝宝是喝配方奶的，腹泻时应暂停，改喝无乳糖的防腹泻奶粉，因为肠黏膜修复得一段时间，建议腹泻好转后仍持续喝一段时间无乳糖的防腹泻奶粉，再换回原来的奶粉。另外，腹泻对宝宝最大的危害是引起脱水、电解质紊乱，腹泻期应多让宝宝喝口服补液盐；如果家中无口服补液盐，也可用富含电解质的液体，如米汤水、苹果煮水等代替；白开水虽能补充水分，但不能补充丢失的电解质，切记不能单纯给宝宝喝白开水。