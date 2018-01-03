流感≠感冒 预防流感最有效的措施是接种疫苗

“我和孩子最近都中了流感的招,向幼儿园老师请假,才知道班里已经有五六个孩子发烧请假了。”济南一位妈妈在朋友圈中说道。记者走访省城多家医院儿科发现,不少医院儿科就诊量处于饱和状态。

流感比感冒严重得多

“当前正值冬季,气温较低,空气干燥,是流感等呼吸道传染病的高发季节,现在我省已进入流感流行高峰期。”山东省疾病预防控制中心病毒性疾病防治所副所长、主任医师李忠介绍道,每年的10月到次年3月是我省流感的流行季节,每年12月到次年2月是我省流感流行的高峰期。

由于流感和普通感冒的名称有相似之处,因而很多人认为流感就是感冒。然而李忠表示,流感和普通感冒在病原体、临床症状及疾病后果等方面都不尽相同,“流感流行不是普通感冒的流行,而是一种比普通感冒严重得多的急性呼吸道传染病,需要特别加以预防”。

据李忠介绍,流感是流行性感冒的简称,是由流感病毒引起的对人体健康危害较重的病毒性急性呼吸道传染病。“流感的抗原性易变,传播迅速,每年均可引起季节性流行,在学校、托幼机构和养老院等人群聚集场所容易发生暴发流行。”

李忠进一步解释道:“流感病毒分为A、B、C、D四型,在人群中常见的流行型别有A、B两个型。”其中A型流感病毒可分为若干个亚型,最常见的是H3N2亚型和甲型H1N1流感(2009年大流行株),B型有2个亚型(Yamagata系和Victoria系),这些常见的A、B型流感病毒的亚型,在不同的年代可规律性循环流行。

其中,A型流感病毒的其他型别往往多见于多种禽类、猪和马、其他哺乳动物,偶见于人类；B型和C型一般只见于人类；D型只在动物中检出。

今年我省流行的主要是乙型流感病毒

山东省疾病预防控制中心病毒性疾病防治所主管医师宋绍霞介绍道:流感一般表现为急性起病、发热(可达39～40℃),伴畏寒、寒战、头痛、肌肉关节痛、极度乏力、食欲减退等症状,常有咽痛、咳嗽,可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红、结膜充血等症状,有时也会出现呕吐、腹泻等。

“轻症患者发热和全身症状比较明显,重症患者可能引起肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、心血管和神经系统等肺外表现及多种并发症,尤其是老年人以及患有各种慢性病或者体质虚弱者,患流感后容易出现严重并发症。”宋绍霞说道。

宋绍霞告诉记者,流感是我省的重点防控传染病之一,按照国家的要求全年都开展监测。山东共设立了国家级流感监测哨点医院27所和省级流感监测哨点医院27所,每周均开展流感样病例流行病学监测,并报告流感样病例监测数据。

“流感患者和隐形感染者都是流感的主要传染源,主要通过其呼吸道分泌物的飞沫传播,也可通过接触患者的呼吸道分泌物污染的物体(如儿童玩具),再经手接触自己的口、鼻、眼而导致感染。”宋绍霞表示,流感常见潜伏期为1-4天,平均为2天,从潜伏期末到发病的急性期均具有传染性。

根据我省监测情况,今年我省流行的流感病毒主要是乙(B)型Yamagata系流感病毒。宋绍霞表示,与导致全球大流行的甲型流感病毒家族相比,乙型流感病毒比较温和,一般只会在局部地区发生暴发、流行,且病死率也低于甲型流感病毒。

预防流感最有效的措施是接种疫苗

山东省疾控中心病毒性疾病防制所提醒,做好流感的预防工作非常重要。对流感患者来说,应佩戴口罩,自我隔离防止传播,病情重者及时就诊,在医院隔离治疗；托幼、学校、人员密集单位落实晨午检制度,集体场所的流感患者主动报告,并应居家或住院隔离治疗,严禁上学、上班；集体场所发现多例流感病例应及时向当地疾控部门报告。

在日常生活中,为了尽量避免感染流感病毒,应注意保持良好的个人及环境卫生:勤洗手,用肥皂和流动水洗手；经常开窗通风,适量运动、充分休息,避免过度疲劳；咳嗽打喷嚏要掩住口鼻,不要对着他人；在流感高发期,尽量不到人多拥挤的场所；尽量佩戴口罩；不接触或不要近距离接触患者,探视患者应戴口罩,探后立即做洗手等防护。

其中接种流感疫苗是最有效的预防措施,无论成年人还是儿童都可以根据自身情况选择接种。由于流感病毒型别较多,往往一个年度内会出现1至2个优势亚型流行,每1至3年循环一次。而流感病毒又特别容易发生变异,一般2至3年同一个亚型流感病毒会发生不同程度的变异。而且人患流感后仅对同一亚型的流感病毒有一定免疫,且维持的时间不长。

因此,由于流感每年都会发生流行,而且流行病毒型别可能会不同,所以有些人群包括孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等可能会反复感染流感,这也是免疫力低下等重点人群每年都要注射流感疫苗的主要原因。

山东省疾控中心提醒道:北方片区的流感疫苗接种供应和接种有明显季节性,一般在10月份开始供应和接种,当年12月份之前完成接种。