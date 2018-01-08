阻击流行性感冒　专家提示防治应科学、对症

今冬流感来势汹汹，身边中招人数增多。专家提示，“流感季”应注意保持良好个人卫生习惯，科学、对症防治流感。同时注重对高危人群采取预防措施，避免交叉感染。

流感发病多出现在每年11月到第二年的4月，传染性强。多数起病急，表现以全身症状为主，包括发热、全身酸痛、头痛、全身酸软，甚至出现呕吐、腹泻。而呼吸道症状轻重不一，包括打喷嚏、鼻塞、流涕。

“流感是流感病毒引起的，而抗生素是用来抵抗细菌，对病毒无效。”北京协和医院呼吸内科主任医师王孟昭说，滥用抗生素会导致大量耐药菌株的出现。因此一般而言，感冒时除非出现黄脓鼻涕同时伴有发热，不宜自行服用抗生素；当感冒症状严重或者并发其他症状时，应及时就诊，明确有细菌感染或者有并发症后，再在医生的指导下服用抗生素。

中国疾控中心传染病所专家表示，对孕妇而言，轻微感冒要注意休息、保暖。高热者超过38.5摄氏度，应尽快控制体温，可以物理降温。服用相关药品前应仔细阅读药品说明书，咨询医师或药师。

另外，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段，主要措施包括：增强体质和免疫力；勤洗手；保持环境清洁和通风；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医。（记者王宾、陈聪）