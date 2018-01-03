孩子感冒发烧先别忙奔医院

当前，本市正值季节性流感高发期，北京儿童医院和首都儿科研究所两家市属儿童专科医院患儿爆满，大量三甲医院儿科门急诊量也成倍增长。北京市卫计委昨天公布了147家可提供儿科诊疗服务的医院名单，儿童医院则梳理了一份“就诊攻略”，提醒家长先观察再就医，减少交叉感染，就诊时尽量避开夜间急诊。

就医戴口罩避免交叉感染

“我们家老二才两个月，被老大给传染了感冒，诊断为细菌性感染，但孩子因为药物过敏必须住院输液。”昨天，高先生抱着孩子在北大第一医院儿科等了整整一天，可住院部始终加不进一张床位。记者了解到，为应对医院就诊高峰，北大医院儿科住院部的医生办公室都已经挤进了两张小床，病房里的3人间也改成了4人间，可还是满足不了患者的需求。

同样的情况也发生在儿研所。呼吸科病房外的走廊里加满了小床，到处都是家长和患儿。北京儿童医院门急诊量急剧攀升，日门诊量已破万，一线医务人员加班加点、连轴作战。

“家长们只要能等，我们加班加点也一定给孩子们看病，但现在医院里患儿太多，交叉感染现象十分严重。我们接诊过程中发现很多孩子在就诊过程中反复感染，有的甚至同时感染了好几种病毒。”采访中，一位儿科门诊医生无奈地说。

为此，北京儿童医院专家特别制作了一份“就诊攻略”，提醒广大家长，不管孩子是何种原因引发的感冒发烧，都应先观察，再就医。孩子体温超过38.5摄氏度时建议服用退烧药；如孩子体温高，但精神状态还不错，面色如常或潮红，服药退烧仍像平时一样玩耍，说明病情不重，可对症用药并密切观察，同时注意多喝水、清淡饮食、好好休息，做好居家护理；如孩子表现异常，精神状态不好，嗜睡、烦躁交替，甚至出现神经系统症状，如抽搐等，则提示病重，应尽快就医。另外注意的是，感冒发烧也需要一个痊愈过程，很难马上“药到病除”，一般首次就诊三天后孩子仍发热或出现新发症状或原有症状明显加重，才需再次前往医院就诊。

此外，专家提醒广大家长，就医时记得给孩子戴上口罩，避免交叉感染。如孩子精神状态尚可，建议家长尽量白天就诊，避开人手相对紧张的夜间急诊。

147家医院可接诊感冒发烧患儿

鉴于本市三级医院儿科门急诊井喷的现实情况，北京市卫计委专门整理出可提供儿科诊疗服务的二级及以上医院的名单，公布在官方微信上，以便家长在带孩子看病时有更多选择。

记者看到，这份名单里包含了覆盖本市16个区的147家二级以上医疗机构，其中除了大家平日熟知的三甲医院外，还包括许多有儿科接诊能力的二级医院，比如：东城区第一人民医院，西城区展览路医院，怀柔医院等二级医院。同时还不乏美中宜和妇儿医院、和睦家医院、爱育华妇儿医院等私立医院。

流感症状消失48小时可复课

北京市疾控中心昨天公开发布了致流感患儿家长的一封信。在预防流感方面，市疾控中心表示，要教育孩子注意个人卫生习惯，特别是外出包括到医院等公共场所回家后，饭前便后、触摸眼睛、鼻或口腔后要洗手；在空气状况良好的情况下，居住的房屋每天至少通风一次，每次不少于30分钟；尽量避免去人员密集、空气污浊的场所。教育孩子一日三餐规律进食，主食、蔬果和禽鱼肉蛋的比例为3∶2∶1，多喝水，多吃新鲜蔬菜水果；注意保暖，根据温度适时增减衣物；加强锻炼、保证睡眠。

由于许多孩子在幼儿园、学校期间被传染流感，市疾控中心提醒流感患儿应根据医生建议在家休息，暂时不要上学；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，方可复课。在托幼园所、学校，要教育孩子避免接触发热伴有咳嗽或咽痛的同学；接触患病同学后，要立即用肥皂或香皂洗手；不要在不戴口罩时接触呕吐物或照顾患病同学。

温馨提示

如何防范“一个患儿传染一家子”

记者采访中发现，很多家庭出现了一个患儿传染一家子，或者两个孩子在家中交叉感染的现象。那么家庭到底该如何护理已感染流感的患儿？

所有家庭成员与流感患儿密切接触时应戴口罩；直接接触患儿后，或处理患儿使用过的物品、接触呼吸道分泌物后，应当使用清洁剂洗手或者使用消毒剂消毒双手。需要注意的是，当家中有两个孩子，其中一个感染流感时，应尽可能由相对固定的1名家庭成员照顾患儿并注意加强个人防护；其他家庭成员应尽量减少与流感患儿的接触机会，尤其是未感染流感的孩子，尽量减少与患儿接触。（记者 刘欢）