公共泳池对人体有哪些健康隐患？做好个人防护最重要！

制图：张文婷

夏日，什么运动最受喜爱呢？相信不少人会选择游泳！游泳可以提高人的心肺耐力和身体柔韧性，改善人的体脂百分比。但游泳场馆是公共场所，存在多种复杂的健康影响因素，若不注意讲究卫生，则可能在游泳过程中感染疾病。那我们如何实现既锻炼身体，又降低游泳过程中健康风险？

游泳过程中主要的健康风险

游泳过程中游泳池水是最主要的健康风险来源。

游泳池水直接与人体接触，人体的代谢物（尤其是尿液和汗液）和涂抹的化妆品等都会进入池水中，为池水中微生物繁殖营造良好的环境。同时，由于水中可能会存在引起腹泻、红眼和呼吸系统疾病的细菌和病毒，这些病原菌不能通过游泳池水处理系统去除，这就造成了在卫生条件差的游泳场馆游泳后，游泳者可能会出现红眼病、鼻窦炎、中耳炎、病毒性上呼吸道感染等疾病。因此，必须对游泳池水进行消毒，防止疾病传播，保障游泳者的健康。

游泳池水常用消毒方式

目前常采用的消毒方式包括氯化消毒、臭氧、二氧化氯、紫外线及溴制品，也有个别游泳场馆采用金属离子消毒，如银离子，但整套设备非常昂贵，国内极少应用。

氯化消毒即采用氯气或氯化物经与水反应产生释放出来的次氯酸来杀灭细菌和病毒。氯化消毒方式历史悠久，最早应用于饮用水的消毒处理。氯化消毒的消毒剂包括氯及其制成品有液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸等。液氯是氯气液化后所得的液体，有效氯的含量近100％，通常用于大型的商业游泳池，尽管其价格较低，但危险性和气味较大，已经很少使用。次氯酸钠（NaClO）俗称高效漂白粉，市售药剂含有效氯为10％～15％，价格较低，容易获取，是使用频率较多的消毒剂。三氯异氰尿酸（TCCA）俗称强氯精，有效氯的含量为85％～95％，是一种有机氯杀菌消毒剂，能有效快速杀灭各种细菌、真菌、芽胞、霉菌、霍乱孤菌以及灭藻。其性质稳定，对人眼和皮肤刺激作用较小。因此，现在游泳池水多采用三氯异氰尿酸作为消毒剂。

游泳场内的健康危害

在游泳场馆实际使用过程中，由于受到场馆卫生管理状况差异、游泳者数量变化以及池水温度和换水率等因素影响，游泳池水中消毒剂会发生变化。

如果消毒剂含量偏低，池水无法有效消毒，容易滋生微生物。含量偏高则会对人体皮肤黏膜产生刺激作用，会腐蚀人体皮肤和黏膜。相信大家都有过这种情况，在水中呆久了，眼睛会发红，手部的皮会皱巴巴的发白，还有就是头发很毛躁，这就是水中的“氯”在作怪！一般泳池中，都有加入消毒剂，而消毒剂属于强氧化剂，对皮肤及头发有较强的损伤作用，这也被俗称为“氯伤害”。同时游泳过程中人体的代谢物和防晒霜等都会进入池水中并与消毒剂反应生成消毒副产物，也会对游泳者的健康造成影响。

游泳过程中要做好个人防护

游泳过程中，个人防护亦不能忘。中疾控建议从以下几个方面着手：佩戴好泳帽、防水眼镜、鼻塞、耳塞。在游泳过程中，泳镜进水后不要用手直接揉眼，要及时用清水冲洗眼睛和泳镜。在游泳过程中呛水，要及时用清水漱口。

杜绝不文明行为

值得注意的是，游泳过程中要杜绝以下不文明行为，具体包括入池前不冲淋、不带泳帽、不浸脚、泳池吐痰、泳池小解以及入池后搓澡等。

此外，游泳者游泳时间不宜过长、过于频繁，否则一些敏感体质的人可能会出现皮肤过敏。（综合中疾控微信公众号消息）