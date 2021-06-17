老人VS青年 谁碰上心梗更危险？

案例回放：

前几天下午，北京地坛医院胸痛中心信息传输群里蹦出了一份心电图，定睛一看，急性前壁心肌梗死！大家的心立刻提了起来，患者是位28岁的小伙子，因为胸痛持续不缓解前来就诊，冠脉造影检查显示，小伙子的冠状动脉粥样硬化很重，有多处狭窄，其中，冠脉血管中最重要的“生命线”——前降支完全闭塞，完全不像28岁的血管状态。医护人员立刻为他开通了闭塞的血管，植入了支架，小伙子的胸痛缓解了，一条年轻的生命被挽救回来了。

这个小伙子是个游戏主播，最近两年每天凌晨三四点睡觉是常有的事，打游戏的时候精神高度紧张，长期缺乏运动加上暴饮暴食，体重迅速增加到95公斤。这次是因为他在打游戏的时候突发胸痛才来看病，并且很幸运地得到了及时的治疗。

年轻人突发心梗，这已经不是个案，此前不断有新闻曝出年轻人透支身体、心脏猝死的案例。随着生活条件的改善以及都市生活压力剧增，心肌梗死逐渐有年轻化的趋势，心血管疾病不再是老年人的专属。据卫生部发布的数据显示，25岁以上人群急性心肌梗死的发病率在逐年上升。

年纪轻轻就“梗”了 大多是这个原因

许多年轻人把“年轻”当成“任性”的借口，对身体不重视，要知道不良的生活习惯是导致年轻人心肌梗死的重要原因，急性心肌梗死的年轻化主要是不健康的生活方式造成的。

诱发心血管疾病的危险因素与生活方式息息相关。现在年轻人的生活中，或多或少都存在着不健康的打开方式。比如大量吸烟、长期熬夜睡眠不足、长时间打游戏、精神压力大、生物钟紊乱等，这些行为都非常容易引起血管痉挛、血管内皮损伤、斑块破裂，进而血栓形成导致发生心肌梗死。

此外，大多数年轻人运动量不足，体力劳动减少，出行由交通工具代步，患三高和肥胖的越来越多。同时，现在的年轻人大多缺乏健康的饮食习惯，吃饭不规律，暴饮暴食，饮食结构以高油高盐高糖饮食和各种外卖食品为主，喝碳酸饮料，新鲜蔬菜和水果摄入不足。

年轻人心梗 来势凶猛更难防

有些人认为年轻人身体壮，有病能扛，来得快恢复得也快。其实不然，在这里提醒大家，年轻人发生心梗，病情往往会比老年人更危重，发生猝死的概率也比老年人更高。

首先，年轻人缺乏对冠心病症状的了解，且发病时多有劳累、饮酒等诱因混淆，往往不能识别并及时就医。其次，年轻人心梗多是由于斑块的突然破裂导致，往往没有心绞痛等心肌缺血预适应，也没有侧支循环的保护。

另外，年轻人心肌需氧量较大，一旦发生心梗，通常起病急骤、多无先兆不适、病情凶险、早期猝死率较高，后果严重。

相比之下，老年人由于基础疾病的病程长，反复发病的过程中，身体会对心肌缺血有一定程度的耐受。加之老年人对心梗的症状警惕性较高，发病后通常能及时就诊得到治疗。

心梗有前兆，这几大表现需警惕

心梗的发生往往在突然之间，但发作前有些“蛛丝马迹”不容忽视。比如胸前区出现压榨样疼痛或闷胀感，持续时间超过半小时。同时，出现濒死感、大汗淋漓、烦躁不安、恐惧或者呕吐、气促、晕厥、心悸等症状时都要提高警惕。

值得一提的是，诸如不明原因突发性的牙痛、下颌痛、嗓子痛、脖子痛、上腹痛、左肩痛、手臂痛、后背痛等，这些症状也需要重视，这往往是身体在发出的“呼救信号”。

心梗凶险 牢记保命“六部曲”

虽然现在急诊冠脉介入治疗水平大大提高，但比起亡羊补牢，未雨绸缪似乎是更好的办法。 建议大家尤其是年轻人应当引起足够的重视：

1.规律作息，早睡早起，避免熬夜工作、游戏，避免精神紧张及持续高压状态，保持心态平和，学会给自己减压放松。

2.规律运动，锻炼身体，避免久坐不动，根据个人喜好选择散步、游泳、舞蹈、打太极拳等适度的有氧运动，每次30分钟以上，每周3-5次，要注重动静结合。

3.提倡健康饮食，以清淡为主，遵循“四少三多”的原则，少糖、少盐、少脂肪、少淀粉，多蔬菜、多水果、多蛋白质，食品种类多样化。按时进餐，饮食有节，适时补充水分。

4.定期监测体重及腰围情况，控制体重，避免超重及肥胖的发生。

5.戒烟戒酒，吸烟与冠状动脉硬化明显相关，还会导致血管痉挛和心肌缺氧。另外，即使是适度饮酒也与心血管疾病相关。

6.30岁以上的年轻人尤其是都市白领最好每年做一次体检，监测血压、血脂、血糖等指标，发现问题及时就医。

文/徐文晶（北京地坛医院）