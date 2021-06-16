最新研究证实新冠疫苗高接种率益处

科技日报北京6月15日电 （记者张梦然)英国《自然·医学》杂志近日发表的一项免疫学研究发现，新冠肺炎疫苗的高接种率与新冠病毒在16岁及以下人群中的低感染率有关。这一结果来自研究人员对2020年12月6日至2021年3月9日以色列177个地理位置不同的社区疫苗接种记录和检测结果的分析，表明了疫苗接种不仅能保护接种者，还能保护未接种者。

临床试验和疫苗接种计划显示，新冠疫苗在个人和社区层面预防感染和发病的效果很好。但也有声音认为，疫苗接种可能会导致人类行为发生变化，譬如，如果打过疫苗的人不太注意保持社交距离，或是在与新冠患者接触后不主动隔离，则会增加传染性。

在全球接种疫苗的国家中，以色列的速度领先，从2020年12月19日开始接种疫苗，并在9周内覆盖了近50%的人口，截至目前，有近80%的以色列成年人完成了疫苗接种，该国还未对16岁以下的儿童和青少年开展接种工作。

为了明确疫苗接种能否在群体层面减少新冠病毒在未接种个体中的传播，以色列理工学院科学家罗伊·齐士尼、以色列健康组织研发创新部Maccabitech的研究人员塔尔·帕塔隆及他们的同事，此次研究了177个地理位置不同、疫苗接种率不同（总计共137万人接种了第一剂）的社区，以及一组16岁以下尚无疫苗可种的未接种群体。

研究人员在固定间隔统计了各个社区新冠阳性人数的变化。他们发现，平均而言，一个社区的接种人数每增加20%，同社区未接种人群的新冠病毒阳性人数会出现降低趋势。

研究团队提醒称，他们的研究结果未考虑人群对新冠病毒获得天然免疫力的情况。

他们最后表示，虽然在未接种人群中看到疫苗相关保护力令人振奋，但仍需开展进一步研究来理解疫苗接种计划是如何帮助实现群体免疫并消除疾病的。