头晕为啥要做24小时动态心电图

李老先生69岁，是个勤快人，小区锻炼身体的人群里总有他的身影。说起身体状况，李先生颇为自豪。因为老爷子不抽烟、不喝酒，什么高血压、糖尿病和自己都不沾边，什么胸闷、胸痛、心慌，不舒服的感觉都没有，平日走路脚下生风，晚上沾了枕头就能一觉睡到天亮。

但是，最近李老先生添了一桩心事。一个多月了，总是时不时地头晕，就像一阵小风刮过，头瞬间晕一下就好了，没有天旋地转、模糊不清，心里也不难受，腿脚也很利索，为什么会头晕呢？老伙伴们七嘴八舌说：“要不去看看吧，你这是脑供血不好，再重了，瘫在床上怎么办？！”李老先生心里一惊，感觉这得重视了。

在医院神经内科检查，李先生并没有脑血管的问题，反倒被转诊去了心血管内科，且医生说需要做24小时动态心电图。这下，他不明白了，头晕为什么要做24小时动态心电图呢？医生微微一笑，说：“你查吧，很可能是心脏引起的头晕。”

李老先生将信将疑做完了，报告说有房室传导阻滞。拿到这个结果，医生和李老先生解释：心脏能够跳动其实是一个非常精密且复杂的过程。打个比方，心脏跳动就像房屋的灯亮一样，灯亮需要按开关，还得有电线相连，灯本身还得没有问题。对应人的心脏，要想平稳工作，需要起搏正常（开关好）、传导正常（电线好）和心肌收缩正常（灯要好）。如果电线有时不导电、有时导电，那灯就有时不亮、有时亮，对于心脏就是有时会不跳、有时跳，不跳的那一下，会造成全身没有血供，头部也会缺血，就会晕那么一下。

像这样，“电线”时好时坏，普通的心电图有时候不能及时发现问题，需要做24小时心电图记录才能看清楚。这个“电线”系统坏掉有时候没有什么原因，只是提前老化了。其实，问题也很好解决，安个永久起搏器就行，这个起搏器每分每秒都在看着心跳，如果有心脏不跳的时候，它就能立刻做出反应，帮助心脏补上那一跳。头晕自然也就好了。

李老先生恍然大悟，按照医生说的，安了永久起搏器，很快就出院了。

在小区锻炼人群里，李老先生依然生龙活虎，但多了一项谈资，成了义务健康宣传员，经常会和别人讲讲心跳和电线，会对头晕的老伙伴说说24小时动态心电图。

对于心血管内科，24小时动态心电图是最常见、不可缺少的重要检查手段，有助于医生发现各种各样的心律失常，房室传导阻滞也仅仅是心律失常中的一种状况。有头晕不适的人，不要忘记检查24小时动态心电图。

文/李飞鸥（北京朝阳医院西院）