感冒不等于流感！该如何预防流感？

每年冬春季节是流行性感冒的高发季节，根据建德市疾控中心数据显示，目前流行性感冒已进入高发期，但整体呈平稳趋势发展。近日，笔者来到建德市部分医院发现前来就诊的多为在校学生。疾控中心健教科李科长告诉笔者，天气转凉后流感也随着而来，那么，市民又该如何预防流感呢？

感冒不等于流感

赵女士是一名会计，岁末年初正是一年中最忙的阶段，没想到家里的宝宝也来“添乱”。赵女士说：“前不久，我接到宝宝学校里打来的电话，老师说我家宝宝因为发烧流鼻涕需要将她接回家观察一段时间，我一听宝宝生病了，急忙停下手中的活就赶到了学校，马不停蹄地将她带来医院做检查，现在又是流感的高发季节，生怕耽误了她的病情。”经过医生的仔细检查后，确认赵女士的宝宝只是普通感冒。

医生介绍说，现在很多家长都分不清感冒与流感的区别，其实，两者在症状、病因和病愈时长上都有很大的区别，流感是一种严重危害身体健康的呼吸道传染病，流感常见的并发症有肺炎、病毒性心肌炎和神经系统感染，潜伏期大约1~3天，起病大多急骤，全身症状较重而呼吸症状较轻。开始表现为怕冷、发热，体温可高达39℃~40℃，头痛、咽干咽痛、全身酸痛、软弱无力。而普通感冒的潜伏期大约为1天，起病不急，以“卡他”症状，咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕为主要表现，开始为清水样鼻涕，2～3天后鼻涕变稠，伴有咽痛；一般无发热及全身症状，或仅有低热、头痛。如果后期没有并发细菌感染，病程一般为5～7天，即可痊愈。

流感预防需重视

李科长告诉笔者，随着天气转凉，流感病毒越来越活跃，因此，做好相应的防护措施是必要的。接种流感疫苗是目前预防和控制流感疾病最有效的防御措施，可以减少接种者感染流感的机会或者减轻流感症状，适用于6月龄以上儿童及成年人，由于流感病毒经常变异，每年的流感疫苗成分都不相同，所以李科长建议广大市民每年在流感流行季节前接种一次疫苗。

市民可到建德市各预防门诊接种流感疫苗，对于学校、幼托机构等人群较为密集的场所，市疾控中心建议教职工和学生进行流感疫苗接种，做到早发现、早预防、早控制，虽然接种疫苗不能做到百分之百的预防，但可以说接种的人群越多，对于流感的防控效果就越好。同时，我市疫苗接种也可使用建德市城镇医疗保险卡内历年余额进行缴费。

李科长提醒广大市民朋友，在流感高发季到来时应保持良好的个人卫生习惯，平时可使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，打喷嚏或咳嗽时应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫传染他人；日常生活中要均衡饮食，常运动，保持充足的睡眠，避免过度劳累；在流感高发期，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所；如发现有身体不适，出现高热、咳嗽或咽喉痛，应及时到医院就诊。