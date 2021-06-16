健康体检等6项费用拟不纳入医保

昨日，国家医保局官网发布公告，正式就《医疗保障法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。北京青年报记者注意到，征求意见稿中强调了6项医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围，其中包括养生保健消费、健康体检费用。意见反馈截止时间为2021年7月16日。

参保人员不得重复参加医保

征求意见稿对医疗保险的筹资和待遇、基金管理、医药服务、公共管理服务、监督管理以及法律责任等多项内容进行了规定。

根据征求意见稿，国家机关、企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体工商户等用人单位及其职工应当参加职工基本医疗保险；未参加职工基本医疗保险或者未按照规定享有其他医疗保障的人员依法参加城乡居民基本医疗保险；鼓励无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加职工基本医疗保险。同时强调，参保人员不得重复参加基本医疗保险。

6项医疗费用拟不纳入医保

北青报记者注意到，征求意见稿中强调了6项医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围。其中包括应当从工伤保险基金中支付的；应当由第三人负担的；应当由公共卫生负担的；在境外就医的；体育健身、养生保健消费、健康体检；国家规定的基本医疗保险基金不予支付的其他费用。同时，遇到对经济社会发展有重大影响时，基本医疗保险基金不予支付范围经法定程序，可作临时调整。

在筹资方面，征求意见稿中指出，职工基本医疗保险费应当由用人单位和职工共同缴纳，并实行用人单位统一代扣代缴制。

以个人身份参加职工基本医疗保险的灵活就业人员，基本医疗保险费由个人缴纳。城乡居民基本医疗保险费由财政和个人共同承担。享受最低生活保障的人、纳入特困人员救助供养范围的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭60周岁以上的老年人和未成年人等参加城乡居民基本医疗保险所需个人缴费部分，由政府给予补贴。

此外，具备多种身份的人员，按照可享受的最高待遇给予补贴，不得重复补贴。

个人骗取医保拟将罚款

征求意见稿还明确，定点医药机构发生医疗保障基金使用不规范行为的，由医疗保障行政部门责令改正，并可以约谈有关负责人；造成医疗保障基金损失的，责令退回，处造成损失金额1倍以上2倍以下的罚款；拒不改正或者造成严重后果的，责令定点医药机构暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及医疗保障基金使用的医药服务。

对于定点医药机构及其工作人员骗取医疗保障基金支出的，由医疗保障行政部门责令退回，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；责令定点医药机构暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及医疗保障基金使用的医药服务，直至由医疗保障经办机构解除服务协议；有执业资格的，由有关主管部门依法吊销执业资格。定点医药机构违反本法规定，造成医疗保障基金重大损失或者其他严重不良社会影响的，由医疗保障行政部门对其法定代表人或者主要负责人处上一年度从本单位取得收入50%以上1倍以下罚款，5年内禁止从事定点医药机构管理活动，由有关部门依法给予处分。

个人实施将本人的医疗保障凭证交由他人冒名使用、重复享受医保待遇等行为的，由医疗保障行政部门责令改正；造成医疗保障基金损失的，责令退回；属于参保人员的，暂停其医疗费用联网结算3个月至12个月。同时，个人骗取医疗保障基金支出的，除依照前款规定处理外，还应当由医疗保障行政部门处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。