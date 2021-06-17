练起来 打太极拳能减“游泳圈”

近日，一项由中国科学院、香港大学、香港中文大学等学者进行的研究表明，太极拳有助于改善“将军肚”，缩减中老年人腰围。

所谓的“将军肚”“游泳圈”，都是中心性肥胖的体现，中心性肥胖也是代谢综合征的主要表现之一，而这会增加2型糖尿病和心血管病的罹患风险。

研究显示，打太极拳12周，与不运动的人相比，腰围缩减了1.8厘米，而常规运动比不运动者腰围缩减了1.3厘米。除了腰变细外，打太极拳和常规运动者，体重也减轻了。

研究者指出，这项研究支持将太极拳纳入到全球中老年中心性肥胖人群体力活动指南的观点。

这项研究中543位50岁及以上中心性肥胖参与者以 1:1:1 的比例随机分入无运动干预的对照组、由有氧运动和力量训练组成的常规运动组以及太极拳组。后两组参与者每周接受3次共1小时的运动，干预持续12周。

关于太极拳，中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南还指出，太极拳可提高老年人的平衡能力与灵活性，降低跌倒风险。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）