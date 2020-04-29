护理专家：凝练“四专”服务 帮助患者战疫恢复健康

人民网北京4月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京医院护理部副主任王霞表示，护理部除了承担非常繁重的基础护理外，医疗队的护理团队还凝练出专科、专业、专人、专案的“四专”服务，帮助患者恢复健康。

王霞介绍，一是专科，用专科的护理技术打通危重患者的生命通道，危重症患者的生命抢救。ECMO患者既上呼吸机又上ECMO，同时还上床旁血滤，这对护理团队提出了比较高的要求。专科护士在患者抢救治疗中也充分发挥了自己的专科优势和专业特长，比如呼吸治疗师，从ECMO机械通气、气道管理、氧疗、胸部物理治疗、肺康复管理等方面改善患者的愈后，提升救治效果。血液净化的专科护士，通过开展医护人员专业培训，提高一线人员血滤设备的操作水平，实现了上机下机无缝衔接。

二是专业，将老年护理专业融入老年患者照护，北京医院是国家老年医学中心，在抗疫工作中护理团队也充分发挥老年护理专业的优势。针对老年新冠肺炎患者，护理团队引入简化版老年综合评估，及时发现老年患者有可能存在的老年综合征，比如焦虑、跌倒、营养不良、衰弱、意外拔管、压创等风险，及时采取一些相应预防和处理措施。全程没有发生护理相关意外事件。

三是专人，用专人管理的模式强化危重症病例的安全防线。针对ECMO患者，接到任务后，10分钟之内组建ECMO床旁血滤护理专家小组，对这名患者实施专人护理。

四是专案，康复护理专案助力患者的功能恢复。