中国疾控中心：低风险地区影剧院和游戏厅 要做好6方面防护措施

人民网北京6月19日电（董童）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。中国疾控中心环境所所长施小明表示，影剧院和游戏厅等场所都是一个相对密闭的空间，而且空气流通相对差一些，再加上在这些场所活动相对时间较长，易出现人员长时间聚集，所以在疫情防控当中是重点关注的场所。

施小明提出，国务院已于5月7日下发了《关于新冠肺炎疫情常态化防控的工作意见》。在《意见》中已提到在低风险地区要有条件开放影剧院、游戏厅等等密闭场所。但前提条件是一定要做好防控，因为这类场所的风险会比一般场所高。同时，如果一旦变成中高风险地区，这些相应场所就要暂停开放、营业。

施小明认为，在低风险地区开放影剧院和游戏厅，不仅要做好重点防护，更要做好六方面的防护措施：一是做好物资的准备，包括口罩、洗手液、消毒剂等等，做好应急预案；二是工作人员要做好人员健康监测，在工作过程中要佩戴口罩、做好手卫生；三是进入到该场所的工作人员或顾客都需要进行监测体温，如有体温异常不可以进入；四是尽可能的通风换气，科学合理使用空调；五是关于清洁消毒，特别是一些接触频次较高的公共设施设备和物体表面，包括座椅、3D眼镜或扶手等需要清洁消毒；六是尽可能采用预约制，控制人员数量，同时要缩短场所互动时间。在《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》中提出，不超过2个小时。

施小明还提醒大家，在去这类场所时，人员还需要做好一般防护，包括外出时在途中要戴好口罩、做好手卫生、保持一米距离、使用非接触式的支付方式来尽可能减少风险。