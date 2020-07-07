北京市疾控通报确诊病例情况 新增病例为此前确诊病例密接者

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报了7月5日确诊病例相关情况。这名患者是此前一名确诊病例的密切接触者。

病例，女，50岁，现住址为丰台区花乡天骄俊园，为果蔬便民连锁店促销员。6月13日起居家隔离，6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月4日进行核酸检测，结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，7月5日确诊，临床分型为普通型。

市疾控提醒市民，虽然目前全市防控形势整体趋稳向好，但疫情传播风险尚在。市民要坚持做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离，见面不握手，尽量不碰触公共设施和物品；出现身体不适全程戴好口罩后及时规范就医，杜绝松懈心理、杜绝侥幸心理。到过新发地市场的人员以及近期接触过确诊病例、疑似病例、无症状感染者的人员，要调整心态，继续关注自身健康状况，如有身体不适，及时报告，按防护要求尽快就医，如实报告病情和流行病学史。各社区、各隔离点要严格管理，做好保障，确保隔离措施落实到位。（记者 贾晓宏 李祺瑶）