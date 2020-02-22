如何正确使用消毒剂？七大原则要牢记

新型冠状病毒肺炎正在我国部分地区流行，全国各地都在积极进行疫情防控工作，消毒剂的使用是其中一个重要防控措施，快来听听中国疾控中心专家为您讲讲，怎么正确使用消毒剂。

一、 消毒剂使用原则

1、 机关单位、居民社区、公共场所等负责消毒工作的人员需严格遵循消毒产品说明书，按照有关规定科学合理使用消毒剂，避免和减少消毒剂的滥用。

2、 消毒产品只能用在说明书标识的对象上，不可超范围使用。

3、 每种消毒剂应单独使用，不要混合使用不同种类消毒剂。

4、 严格按照说明书浓度配制消毒剂，保证说明书最短消毒时间。

5、 人体皮肤消毒主要针对手部等裸露部位进行，没有必要进行全身消毒。使用消毒剂最好选用市售产品，如75%酒精、碘伏和过氧化氢消毒液，不要自己配制消毒液进行皮肤消毒。

6、 家庭要安全保存消毒剂，不要使用饮料瓶盛放消毒液体，消毒剂要放在儿童不能获得的阴凉处。

7、 在特殊场合配制和使用高浓度消毒剂，或长时间使用消毒剂时，应穿戴合适防护用品，如防毒面罩（注意不是口罩）、防护手套（可用乳胶或橡胶手套，不可使用棉布或棉线手套）。未穿戴合适防护用品，不可在密闭空间内配制和使用消毒剂。

二、 常见消毒剂中毒急救原则

滥用消毒剂，未掌握消毒剂科学配制和使用方法，或家庭储存消毒剂无安全措施，或使用饮料瓶盛放消毒剂，造成他人的误服和误用均可造成消毒剂中毒。大多数消毒剂中毒经过合理处置，都可以很快痊愈，仅有少数（如大量误服消毒液，在狭小空间内混合含氯消毒剂和酸液）会造成脏器明显损害，甚至危及生命。可采取的急救措施包括：

1、 呼吸道吸入接触者，立即脱离中毒环境，到空气新鲜处。

2、 皮肤黏膜（包括眼睛）接触者，立即使用大量流动清水反复冲洗10分钟以上。

3、 口服接触者，可口服牛奶、米粥等保护胃肠道黏膜。

4、 如果患者接触剂量较大，或者症状持续不改善，应立即送医院继续救治。

相关知识：

酒精易燃，使用需要注意啥

据了解，80%浓度的乙醇的闪点为19℃，也有说法是17.5℃，因此使用、运输、贮存过程中要十分注意，禁止明火和吸烟。而温度超过闪点温度越多，点燃的危险性就越大。因此，在使用乙醇时，要注意避开明火，也不宜大面积喷洒太多，以免引起火灾。在生产和储存区域必须严格禁止明火和吸烟。

使用乙醇时，为防止蒸发，容器在病房中的最大容量应为500毫升，在手术室中的最大容量为1升，并装入壁式分配器中。在医疗保健系统中，建议提供容量不超过100毫升的无泄漏口袋瓶，并单独分发给医护人员。

84消毒液的注意事项

84消毒液是另外一种高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠，有效氯含量5.5%至6.5%，可广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等卫生消毒。它的消毒原理为：次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。

1984年，地坛医院的前身北京第一传染病医院研制成功能迅速杀灭各类肝炎病毒的消毒液，经北京市卫生局组织专家鉴定，授予应用成果二等奖，定名为“84”肝炎洗消液，后更名为“84消毒液”。目前，84消毒液广泛用于多种医疗器械、布类、墙壁、地面、便器等的消毒。

5、 具体在使用过程中，大家要注意：84消毒液有一定刺激性与腐蚀性，必须稀释以后才能使用，且对皮肤有刺激性，使用时应戴手套。（人民健康网综合自中国疾控中心、经济日报）

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