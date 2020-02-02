防疫期间,生活中的随身小物件你会消毒吗?

当前，戴口罩、勤洗手、常消毒已成为人们必备的常识，我们会记得用84消毒液等消毒剂对家里的桌椅、门把手、地面等进行擦拭。但生活中的一些随身小物件您是不是就忽视了他们的存呢？

注意以下这些东西也需要消毒哦：

1.手机等电子产品

取下保护套，用医用酒精棉签轻轻擦拭手机的键盘、屏幕以及其他部分，就可以达到比较好的消毒杀菌效果。哦！别忘了保护套也需要清洁，注意！不要把手机和钱包、钱币、钥匙等放在一起相互污染。

2.钥匙

钥匙可谓是人类最亲密的“伴侣”，它与我们每个人的生活都密切相关，但它也是各类病毒、细菌生存繁衍的“风水宝地”，钥匙可以每日用药皂在洗手时一同清洗，或与其他需要消毒的物品一道放入500mg/L的含氯消毒剂中浸泡30分钟左右，然后用清水冲洗干净。所以我们回到家及时洗手，钥匙也一样。

3、钞票

钞票本身就不需要消毒了，但是尽量不要散在口袋里或者桌面上，平时放进钱包里，摸过钞票的手要清洗干净，尽可能多用手机支付。需要经常接触钞票的人员，在饭前、入厕前后应用肥皂、流水洗净双手；没有洗手之前最好不要用手揉眼睛、掏鼻孔、摸脸等；更不要在接触钞票时用手抓食品吃；以减少钞票的污染与传播疾病。同时，应采取必要的预防措施。

4.鼠标、键盘

现在憋在家里要疯掉的人们很多选择用电脑上网，键盘和鼠标是最容易隐藏病毒的地方，所以要定期进行消毒。先将键盘和鼠标表面用软布擦洗干净，再蘸上75%的酒精进行消毒处理，最后用干布将键盘表面擦干。一定注意布不能太湿，以防止水珠进入键盘内部。有人说键盘的缝隙很难擦拭到，这边疾控君告诉大家一个小窍门：大家可准备一张卡片和一片消毒湿纸巾，用湿纸巾把卡片包住，然后就可以十分方便地擦拭键盘缝隙啦，最后视其温度用吹风机吹干或自然风干即可。

5、衣物和手提包

外出衣物应经常换洗，保持清洁，对毛巾、衣物、被罩等可把84消毒液按1：100倍的比例用水稀释（含有效氯500mg/L）浸泡衣物30分钟再用清水漂洗干净。（注意：含氯消毒剂对织物有漂白作用），手提包可在每次回家后用75%的酒精进行喷洒、擦拭，然后悬挂晾干。

（来源：南昌市疾控中心主管医师 王黎）