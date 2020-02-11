预防新冠病毒感染 居家消毒做对了才有效

编者按：对抗疫情的关键时期，勤洗手、多消毒已经成大家日常生活中的“规定动作”，但消毒你真的做对了吗？

消毒剂需配制 避免过度消毒

居家消毒人们会用84消毒液、漂白粉／水、含氯消毒粉或含氯泡腾片等含氯消毒剂来消毒。但这些用品不可直接使用，需要稀释，配制成有效氯浓度500 毫克/升的含氯消毒剂。

使用消毒剂以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，在受到污染时随时清洁消毒。

清洁物品表面及地面时，可使用含氯消毒剂（有效氯浓度250～500毫克/升）擦拭，作用30分钟，再用清水擦净。

配制方法：

1.使用84消毒液（有效氯含量5%）：按消毒液:水=1:100比例稀释；

2.消毒粉（有效氯含量12%~13%，20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；

3.含氯泡腾片（有效氯含量480~580毫克/片）：1片溶于1升水。

酒精消毒，75%浓度效果最佳

医用酒精消毒属于化学消毒法，使用时要注意：75%浓度的效果最佳。

特别提醒，不要把酒精大量喷洒在婴幼儿和成人身体上，一方面防止酒精过敏，另一方面也要注意使用时不可靠近火源和热源，防止火灾。

学名乙醇的酒精，在常温常压下就是一种易燃、易挥发的无色透明液体，闪点仅13℃，扩散后蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。

给电器表面消毒，应先关闭电源，待电器冷却后再进行，如用酒精擦拭厨房灶台，要先关闭火源，以免导致爆燃。

每次取用酒精后必须立即将容器上盖封闭。家庭不要大量囤积酒精！

如果酒精浓度过高（例如 90%），需稀释至75%左右使用，否则无法有效杀灭病毒。

84消毒液勿与洗涤剂、酒精混用

最常见的84消毒液，是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，本身消毒作用就很强，请单独稀释使用。

一旦84消毒液与洁厕剂（如洁厕灵）或酸性洗涤剂混合使用，会产生化学反应，加速次氯酸的分解，释放氯气。

这种黄绿色的刺激性气体，易引起呼吸道的严重损伤，对眼睛、黏膜和皮肤都有高度刺激性，人吸入后很快就会引起氯气中毒，当浓度达到3000毫克/立方米时，能致人死亡。

同时，84消毒液也不能与酒精（弱碱性）、碱性洗活剂（如洗衣粉）同时使用，84消毒液主要有用成分次氯酸钠（NaClO）是强碱性、强氧化性，混合其他碱性，会影响NaClO的电解平衡，减弱消毒效果；若碱性过强，可能生成Cl2,也就是氯气。

居家勤通风 做好空气消毒

每天室内通风换气少于2次，每次不少于30分钟。

吃熟食 做好餐饮具消毒

吃熟食，尽量避免密切接触家禽和野生动物，拒绝野味。家用餐具可以用煮沸或高温消毒15 min。

勤洗手 做好手消毒

饭前便后要洗手，这是手卫生的基本要求。排泄物中可能存在病毒，要求每个人都更加关注手卫生。哪些情况需要洗手？传递文件前后；在咳嗽或打喷嚏后；在制备食品之前、期间和之后；手脏时；在接触他人后；接触过动物之后；接触公共物品；外出回来后。

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。具体揉搓步骤为：

内：掌心相对，手指并拢，相互揉搓。

外：手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行。

夹：掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓。

弓：弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓交换进行。

大：右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行。

立：将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行。

如果没有流动的水，如何做好手消毒？中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，可以使用含酒精消毒产品清洁双手。75%酒精可灭活病毒，含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

“光做好手的消毒还不够，还要消毒手机。”张流波提醒，手机跟手一样，也要做到时常消毒。在做完手卫生之后，要用酒精、消毒纸巾擦拭手机。（人民健康网综合自人民日报、广州日报）

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