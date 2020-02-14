《防疫课堂》
复工了，下班做好5个动作不把病毒带回家
编者按：这些天，上班族们陆续返岗，但疫情当前，大家对出门都充满恐惧，生怕接触到病毒或者不小心把病毒带回家。其实，只要做好这些预防措施，切断病毒传播也不是什么难事！
脱鞋
将外穿的鞋子放置于通风的门外或玄关，更换干净的居家拖鞋。
一般来说，鞋子放置一定时间后，即使有踩踏到污染物，也没有了病毒的感染活性，通过鞋底传播病毒的概率是比较低的。
脱外衣
将外套、外裤脱下，放置阳台挂起晾晒。
若去空旷人少的地方：外衣晾在通风处即可；若需乘坐公共交通工具：轻脱衣物，不要抖动，可用75%的酒精或者酒喷洒或擦拭消毒；若去了医院等高危环境：建议清洗所有衣物，并用冷水配制适宜浓度的含氯消毒液（具体配置法需参考产品使用说明），浸泡5分钟，然后清洗。
注意：酒精喷雾易燃易爆炸！注意远离厨房和火苗！含氯消毒剂不能和洁厕灵、醋及洗衣液同时使用。挂烫机消毒不推荐，温度和时长都不太达标。
摘口罩
捏住口罩带子，从一侧耳朵处摘下挂绳，再从另一侧摘下口罩挂绳，注意不要触碰口罩外表面，因为此处已经污染.
手卫生
处理完口罩和衣物，使用肥皂或洗手液+流动水清洗双手，搓手 20 秒钟，擦干。也可以使用免洗手消毒液进行快速手卫生。
对物品进行消毒
用酒精棉片擦拭清洁手机、钥匙、耳机、钱包、卡包、卡片、保温杯等随身物品，以及您带出门的鼠标、键盘、笔记本等办公用品。
怀疑纸质物品受到污染，在阳光下暴晒即可，注意翻转页面。
提醒：对于有孩子的家庭，一定要在做完上述清洁措施后，再与小儿接触，谨防病毒通过接触传播，危害家人健康。(人民健康网综合自江苏疾控中心、上海疾控中心)
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