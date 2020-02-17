打赢疫情阻击战 这些食物都是战“疫”标兵

编者按：“疫情期间，多数人宅在家里，减少外出食欲不振，但切记一定要好好吃饭。”2月12日，在国务院联防联控机制就教育系统疫情防控工作有关情况发布会上，中国疾控中心研究员赵文华表示，获得人体健康必需营养素，它可提高人体免疫力，抵抗新冠肺炎。必需营养素包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和水，保证营养能够使人体免疫细胞处于最佳状态。如果营养跟不上，不仅容易被感染，而且感染后不易恢复。营养素对健康而言，是预防、治疗康复疾病的重要手段，对新冠肺炎的预防、治疗和康复来说更是如此。

中国保健协会发布的《关于防控新型冠状病毒肺炎的保健建议》也表示，坚持每日食用富含核酸、蛋白质类食物，如大豆类、瘦肉类、鱼虾、鸡蛋、新鲜深色果蔬；保证充足开水、牛奶和淡茶水饮用，多次少量，促进代谢；以谷薯类和适当杂粮为主食，保证身体热量、膳食纤维和维生素；这些都能促进个人免疫力提升，助力疫情防控。

那么，哪些食物有助于提高自身免疫力，帮助人体打赢疫情阻击战呢？人民健康网为您梳理。

营养专家推荐10种食物助力提升免疫力

1、蘑菇

北京大学第一医院营养科主任许新华表示，蘑菇里香菇最好。香菇也就是常说的“山珍”，富含维生素B群和维生素D原，可有效提高免疫力，抗肿瘤、降血脂，大家每天都可以多吃点。

蘑菇还含有特殊的“保健”成分——蘑菇多糖。蘑菇多糖具有较强的抗癌防癌作用，可以抑制肿瘤细胞的生长，是提高人体免疫力的营养物质。

2、红萝卜

红萝卜含有一种糖化酵素，能分解食物中的亚硝胺和木质素，使体内的巨噬细胞吞吃癌细胞的活力提高二至四倍，从而能增加机体免疫力，抑制癌细胞的生长，起到防癌抗癌的作用。

而且生食红萝卜可以降血脂和胆固醇，并可预防冠心病、动脉硬化等疾病。

红萝卜可以直接带皮生吃，还可以拌凉菜，如糖醋萝卜丝。将萝卜洗净切成丝，放入适量白糖和醋拌匀即可食用，酸甜适口，入口清爽。

3、蜂蜜

蜂蜜有极好的抗菌消炎、防腐的功能。优质的蜂蜜的保质期可达永久，因此长期服用，能提高免疫力，预防细菌病毒感染，对于脂肪肝也有奇效。

4、娃娃菜

国家高级营养师赵英敏指出，娃娃菜是种“超小白菜”，但它的钾含量却比白菜高很多。据测定，每百克娃娃菜中约含287毫克钾，而同样重量的白菜仅含钾130毫克。钾是维持神经肌肉应激性和正常功能的重要元素，经常有倦怠感的人多吃点娃娃菜可有不错的调节作用。

常见的“上汤娃娃菜”就是很好的做法，可加些金针菇，用鸡汤来做高汤，对提高免疫力也有好处。

5、盖菜

又称芥菜。提到叶酸大家都想到菠菜，其实芥菜的叶酸含量是绿叶菜中排行第一的。芥菜维生素C的含量也仅次于甘蓝菜。其还含有类黄酮素、萝卜硫素和吲哚素等，可预防细胞老化、肿瘤和癌症，提高免疫力。

6、红枣

解放军第309医院营养科主任左小霞表示，红枣中的芦丁可软化血管，而环磷酸腺苷有提高免疫力和抗癌的作用。但红枣是温热食物，吃多易上火，每人每天3至5颗为宜。

7、紫薯

紫薯含有大量黏液蛋白，能够防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，提高机体免疫力，预防胶原病发生。紫薯中所含有矿物质对于维持和调节人体功能，起着十分重要的作用。所含的钙和镁，可以预防骨质疏松症。

8、香蕉

北京医院营养科副主任营养师李长平表示，香蕉富含维生素B6，而维生素B6对增强人体免疫力有良好的作用，它还可以防止皮肤癌和膀胱癌。维生素B6还可以保护肾脏不患结石症，而且对失眠症有治疗作用。维生素B6的摄入量不需要很多，每天2毫克就可以了，相当于2个香蕉中的含量。

除了香蕉以外，富含维生素B6的食物还有鸡肉、鱼、动物肝脏、马铃薯、梨和葵花子等。

9、葡萄干

葡萄干营养丰富，含有丰富的天然果糖，可快速补充能量。上班族，特别是女性，可以每天吃一小把葡萄干，对缓解手脚冰冷、腰痛、贫血等现象，对提高免疫力都有好处。此外，葡萄干对降低胆固醇和疏通肠道也有效果。

10、魔芋

魔芋含有大量的维生素、植物纤维及一定量的黏液蛋白，具有预防动脉硬化和防治心脑血管疾病的作用。吃魔芋还能提高机体免疫力，所含的甘露糖酐和优良膳食纤维有防癌作用，并且能防止便秘和减少肠道对脂肪的吸收。

魔芋可做成各种菜式，如凉拌魔芋芹菜、炒魔芋豌豆、魔芋鸡蛋汤等。但是，魔芋生食有毒，必须煎煮5分钟左右即可食用，每次食量不宜过多。

这些营养素增强你的免疫力

1、血红素

红肉、动物内脏、血豆腐等，富含血红素铁。铁在体内主要作为血红蛋白、肌红蛋白的组成成分，参与氧气和二氧化碳的运输。

缺铁可导致缺铁性贫血，在育龄期的妇女和老人等人群中发病率较高。轻度的缺铁性贫血表现为容易疲乏、注意力下降、怕冷、抵抗力下降等。

膳食中的铁分为两类，其中红肉和内脏当中的“血红素铁”的吸收利用率较高。一般来说，肉类的颜色越红，其中所含血红素铁就越多。

心、肝、肾等内脏和动物血当中所含的血红素铁最丰富。相比之下，植物性食品中铁的吸收率普遍较低，乳制品含铁非常少。

2、番茄红素

西红柿、西瓜、葡萄柚等富含番茄红素。番茄红素是成熟西红柿中的主要色素，具有很强的抗氧化作用。

美国哈佛大学研究发现，番茄红素与前列腺癌有一定的关系，男性每天在饮食中摄入6.5毫克以上番茄红素与摄入最少者相比，可以使前列腺癌发生的风险减少21%。

番茄红素主要存在于西红柿、西瓜、葡萄柚和番石榴等食物中，少量存在于胡萝卜、南瓜、李子、芒果、石榴等果蔬中。一般来说，西红柿成熟度越高，番茄红素含量越高。

需要说明的是，番茄红素属于脂溶性的营养素，和油脂搭配吸收利用率更高。因此，西红柿熟吃更好，做成西红柿炒鸡蛋、西红柿汤都是不错的选择。

3、辣椒红素

红辣椒富含辣椒红素。辣椒红素赋予了红辣椒鲜亮的红色，它主要存在于辣椒皮中。红辣椒不仅含有辣椒红素，还富含有多种保健作用的辣椒素。

美国化学学会公布的一项研究显示，辣椒所含的辣椒素可以减少人体合成胆固醇，同时能干扰某种会导致动脉狭窄的基因功能，增加血流量，从而改善心脏功能。

4、甜菜红素

红心火龙果、甜菜等，富含甜菜红素。

甜菜红素是红心火龙果和甜菜等紫红色食物的主要呈色物质，它具有很强的抗氧化性，有助于消灭人体内的自由基，抵抗衰老。

需要提醒的是，剥去火龙果最外层萼片，裸露出来的紫红色内皮也富含甜菜红素，可直接带内皮切块吃或榨汁食用，还可以单独切下来做成凉拌菜。

5、花青素

葡萄、李子、草莓等，富含花青素。

花青素是葡萄、李子、草莓等紫红色食物的主要色素来源，它是一种水溶性植物色素。除了赋予食物漂亮的颜色，花青素还有很多保健功效，比如抗氧化、消灭自由基、减轻炎症反应、改善视力等。

需要提醒的是，花青素是一种水溶性色素，因此草莓等食物遇水掉色，并不一定说明是被染色，很可能是其天然的颜色。（人民健康网综合自原创、健康时报、生命时报）

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