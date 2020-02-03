返岗工作，乘坐公共交通如何自我防护？

2月3日，我们迎来了一波“返工潮”，封闭的车厢、通勤中的公共交通……这让不少人忧心。无法避免人群接触，如何做好自我防护呢？听听专家怎么说。

中国疾病预防控制中心副主任、研究员冯子健表示，乘客乘坐公共交通工具时一定要佩戴口罩，注意勤洗手。如果出现呼吸道症状，特别是咳嗽、打喷嚏的时候，要用纸巾或者用自己的衣服遮挡口鼻，这是对他人的一种保护，也是基本的呼吸道卫生的素养和要求。

中国疾病预防控制中心环境所消毒与感染控制中心副主任沈瑾强调，乘坐公共交通工具，要与其他人保持一定的距离，最好是一米以上。“手卫生”是再三强调的，一定要注意！能洗手就尽量洗手，洗不了手的情况下，就用一些速干手消毒剂进行处理。一旦手上有明显的污染物的时候，一定要及时洗干净，然后再进行手消毒。（人民健康网综合自“健康中国”微信公众号）