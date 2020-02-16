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《防疫课堂》

如何节约使用口罩？给您支几招

2020年02月16日08:19 来源：人民网-人民健康网

佩戴口罩是抵御新型冠状病毒的基本手段。是不是每个人都需要时时刻刻佩戴口罩，出门是不是必选N95呢？其实不然，在不同的场合，我们可以选择戴口罩或不戴口罩；在不同的公共场合，我们可以选择佩戴不同的口罩。

如何使用好我们手中数量有限的口罩，怎样既能延长它们的使用寿命，又能安全有效地守护我们的健康，中央广播电视总台主持人王宁给您支几招。

佩戴不佩戴口罩，佩戴什么样的口罩？应根据自身所处的环境来确定，如果是独处，没有与外人密切接触，可以不戴口罩。一家人健健康康宅在家里，在自己的私家车上，可以不戴口罩。如果是出入于人员密集的公共场所，比如乘坐公共交通工具、超市购物、乘坐电梯、封闭办公，或者到普通医疗机构就诊的患者，建议您佩戴普通医用口罩，也叫一次性使用医用口罩，回家后将口罩置于洁净、干燥的通风环境下，自然晾干，还可以重复使用。

而对于人员密集场所的工作人员，和与疫情相关的行政管理者、警察、保安、快递员等，还有普通门诊病房的医护人员，居家隔离人员及其家人，建议佩戴医用外科口罩。此时，可以根据实际情况延长口罩的使用时长和更换频率。一般来说，如果口罩没有明显的脏污、变形，可以不必四小时一换。但如果口罩出现了脏污、变形、损坏、有异味时，需及时更换。

对于网上出现的很多给口罩消毒的做法，比如蒸锅蒸，消毒液洗、微波炉消毒等，不建议您这么做。因为这样对材质的损害，是不可预知的，很可能造成口罩变形、老化、变松，从而导致过滤效率下降，过滤层受损，或者没有办法达到气密性要求。

最后想提醒您的是，我们常说的N95或KN95等医用防护口罩，在健康人的日常情况下，是不必要的，但对于时常与新冠肺炎病人密切接触的一线医护人员，却是必须的防护物资。我国目前医用防护口罩的生产力有限，让我们理性防护，戴合适的口罩，把N95留给真正需要的人。

(责编：杨迪、许晓华)


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