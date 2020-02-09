战"疫"时刻怎么吃才安心？8类食材推荐

春节储备的余粮吃得差不多了？如果你居住的城市隔离政策又尚未解除，那么，出门买菜便是一项技术活。如何买得精准、买得营养，我们怎么吃才安心？

新型冠状病毒感染的肺炎流行时，注意合理膳食

合理膳食，可以根据个人特点，饮食要荤素搭配，谷豆混吃，蛋奶兼并，果蔬充足，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品，少吃高盐和油炸食品。足量饮水，促进机体的新陈代谢，增强机体的免疫力和抵抗力，减少基础疾病。

南京医科大学教授汪之顼表示，受食物供应时效性影响最突出的首先是新鲜绿叶蔬菜、水果，其次是新鲜鱼虾肉类、新鲜乳品，可通过相应措施加以弥补。在住居区域受到管制、外出受限的情况下，大家可以利用有限的外出采购时机，优先购买和储存鱼虾和肉类、蛋类、蔬菜、奶类、豆类、坚果类、水果、油和盐。“需要按照食物方便储存的特点，确保每一类食物可得。”汪之顼说。

具体来说，选购鱼虾和肉类时，优先考虑冷冻的瘦猪肉、牛肉或羊肉等红肉，以及冷冻的虾仁、海鱼等。不建议过多烟熏、腊制类鱼、肉制品。

采购蔬菜时，可以优先选择耐储存的根茎类蔬菜如洋葱、绿色萝卜、胡萝卜、莴笋，保存期长的大白菜、包心菜、青椒、南瓜、冬瓜等，以及可以长期保存的干的菌藻类如木耳、香菇、紫菜、海带、裙带菜。

食材加工烹饪过程中应注意什么？

（1）肉蛋禽和水产品等食物需彻底煮熟，剩菜剩饭再次食用前要彻底加热，疫情期间尽量不制作凉拌菜。

（2）做好的食物尽快食用，若不能及时食用，熟食在室温下存放时间不超过2小时，并保持其中心温度维持在70摄氏度。

（3）加工过程中应使用两套刀具、砧板、盛放容器等生熟分开，避免交叉污染。

（4）勤洗手。烹饪前、烹饪过程中接触不洁物品及便后、烹饪完后等均要用流动水、洗手液（肥皂）充分洗手。

餐饮具如何消毒？

餐具消毒最有效、最安全的方法是热力消毒，首选将餐具洗净后，置于沸水中煮沸15-30分钟消毒；或将餐具清洗干净后于热蒸汽发生器中蒸15-30分钟；也可用适宜于餐具消毒的化学消毒剂按产品说明书进行。

食材采购和储存应注意什么？

（1）要到正规的菜市场、超市等采购食材并做好个人防护。不购买、不食用野生动物等“野味”，不自行宰杀活畜禽，不烹饪来源不明的畜禽肉及其制品。

（2）易腐烂的果蔬应现吃现买。为了减少外出，可适量储备耐储存的冷冻肉类制品、根茎类蔬菜等。

（3）按照各种食材适宜的保存条件贮存，不吃超过保质期的食物。

（4）食材选择注意荤素搭配、粗细搭配，蛋奶兼并，多吃新鲜水果蔬菜，均衡营养有助于提升免疫力和抵抗力，减少基础疾病。（人民健康网综合自健康中国微信公众号、科技日报）