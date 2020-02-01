抗击病毒，如何做好居家心理防护？教你5招

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，很多人出现了焦虑、恐惧，过度恐慌，过度夸大疫情的实际危险性，不利于疫情防控。因此，居家百姓做好心理防护同样重要。

1、疫情防控认知要科学

一定要从官方的渠道去了解信息，客观理性的认识疫情，相信党和国家采取的有力措施，相信疫情是可控的。做好防疫配合，戴好口罩、勤洗手，开窗通风、不聚会等。不要相信、传播网传的小道消息。

2、居家生活安排要合理

合理安排居家生活，发现生活的意义和积极的行为，可以跟家里人进行一些健身活动，小游戏等休闲活动，或整理以前没有整理好的文档、照片，规划接下来的工作和生活；和家人一起分享家庭计划和娱乐等。

3、负面情绪影响要正视

充分认识到情绪的重要性，负面情绪会给我们身体、心理带来负面的影响，心慌、头痛等躯体不适，严重的睡眠问题，甚至免疫力下降。因此，我们要正视自己出现的不良情绪，要学习觉察和评估自己所处的情绪状态。

4、不良情绪状态要管理

学习管理情绪很重要，可以尝试转移自己的注意力；与家人交流表达自己的情绪；以适应的放松活动如做深呼吸、肌肉放松、适宜的运动等释放情绪；最重要的是要保持心态平和，积极乐观的心态看待疫情，看待生活。

5、自觉问题严重要求助

感觉到自己有较严重的症状，对自己造成了明显的负面影响，要及时寻求帮助。可以与家人、朋友交流，寻求心理的支持；也可以向心理卫生专业人士寻求心理援助，拨打心理热线、网上寻求心理咨询，必要时可以去精神专科门诊。

(来源：中国心理卫生协会危机干预专业委员会)