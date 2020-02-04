外出回家要消毒吗？专家谈居家消毒那些事儿
1、听说这个病毒很厉害，家家户户都得消毒吗？
不用。如果您家没有陌生人进屋，没有疫区回来的亲戚朋友串门，没有病人，也没有人不舒服，就不用消毒了，常通风、勤洗手、做好清洁就可以了，日常居家不推荐消毒。
2、外出回家需要消毒吗？
不用。如果在外面摸了脏东西，别用手揉眼睛、抠鼻子，也别把手放嘴里。回家之后先洗手就行了，出门穿的衣服、鞋子可以放在门口，不用特殊消毒。
3、人家都说熏醋，喝白酒管用，是真的吗？
假的，这些方法都没有用。
4、我能用消毒水擦桌子、擦家具、拖地、洗碗、洗车、洗衣服吗？
可以，但没必要。除非有疫区回来的亲戚朋友串门，或者家里人出现可疑症状了。如果想消毒餐具，可以蒸一下，开锅之后蒸10分钟就行。
5、我家还养着汪星人、喵星人，它们也得消毒吗？
特殊时期别让宠物出门。此外，目前也没有证据表明宠物猫、狗会感染新型冠状病毒，撸猫撸狗之后，把手洗干净就可以。
6、我能在消毒水里涮拖把，洗抹布吗？洗完这桶消毒水还能用吗？
消毒剂不建议这么使用。如果您想消毒桌面、地板，那把消毒剂直接喷在上面就可以达到效果了。如果是为了消毒拖把，可以用配好的消毒水洗涮，但是涮完之后消毒水就倒掉不要了。
7、那我的手机呢？
据说手机也得消毒呢。现在的触屏式手机，只需要关机之后用消毒湿巾或者手消擦一遍就行。
（人民健康网综合自中国疾病预防控制中心微信公众号、健康中国微信公众号）
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