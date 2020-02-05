疫情当前上班如何战"疫" 教你几招做好防范

现在疫情形式依旧很严峻，但有许多的人不得不返回岗位，“如何防疫”这是一个让人不得不面对的问题。北京市疾病预防控制中心教你几招，让人上班不再“谈疫色变”。

第一招，保持室内空气流通。专家表示，工作场所应优先打开窗户采用自然通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，应保证集中空调系统运转正常，关闭回风系统，采用全新风运行，确保室内有足够的新风量。

第二招，会议非必须，不举办。在疫情防控期间，按照“非必须，不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议及室内外群众性活动。

如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。

在会议场所入口处设置体温检测岗，提供一次性口罩，供参会人员使用。

会议应尽量控制参会人数，会场内座位的摆放尽量增加间距，参会人员间隔距离不少于1m，每人占有面积不少于1㎡/人（参照WHO每人间距不少于1米的要求）。

第三招，工作中个人健康防护六注意。

a、不带病上班，若出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状时，应佩戴口罩及时就医。

b、处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员，办公环境宽松、通风良好，且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。

c、接触可能被污染的物品后，必须洗手，或用手消毒剂消毒。外出回到家，一定要先洗手。

d、保持环境卫生清洁，及时清理垃圾。

e、公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。

f、尽量避免乘坐厢式电梯，进入电梯应佩戴口罩，尽量减少接触电梯表面，减少用手揉眼、抠鼻等行为。