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农贸市场预防性消毒指引发布

水产肉类等区域是消毒重点范围

2020年06月19日10:17 来源：北京日报

昨天，市疾控中心发布了新型冠状病毒感染的肺炎流行期间农贸市场预防性消毒指引。指引明确，农贸市场中售卖水产、肉类、果蔬、冰冻产品等区域是消毒重点范围。

指引提出，市场其他售卖产品的区域、周边区域，以及人员生活和工作过的场所，也需要进行消毒。消毒的重点对象为地面、墙壁、台面、运输车辆及宰杀工具、称量工具等，需清理转运的各类物资也要进行消毒。针对消毒对象和消毒现场的不同，选择高效、可靠的消毒方法，化学消毒时可使用含氯类消毒剂，选用其他种类消毒剂时，严格按说明书的作用浓度和作用时间操作，以确保消毒效果。消毒人员工作时，应穿戴工作服、医用外科口罩、一次性手套，加强手卫生措施。

售卖水产、肉类、蔬菜、水果等经营区域，要对区域内的地面、台面、墙壁以及相关工具用品，用100毫克/升的含氯消毒剂充分喷洒或擦拭消毒，消毒作用30分钟。其他污染物较少、相对清洁的经营区域、工具，用500毫克/升的含氯消毒液进行喷洒或擦拭消毒，对不耐腐蚀的表面和用品用具用清水冲洗干净。运输工具类在转运后先用500毫克/升的含氯消毒剂充分喷洒，达到消毒作用时间30分钟后，用清水冲洗干净。地面使用1000毫克/升的含氯消毒剂充分喷洒或擦拭消毒。抹布、拖布应专区专用，专物专用，避免交叉感染，使用1000毫克/升的含氯消毒剂充分浸泡消毒，作用30分钟后，清水洗净，晾干存放。垃圾暂存点要使用1000毫克/升的含氯消毒剂充分喷洒消毒。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许心怡)


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