疫情当前如何保护孩子?家长关心的八大问题

编者按：疫情期间，儿童和大人一样也要做足防护。如何保护孩子不受病毒的感染？我们一起来看看家长们最关心的八大问题吧！

一、特殊时期，孩子该打预防针了，怎么办？

北京康复医院劳模健康管理中心护师范晓华表示，适当的推迟接种时间不会影响疫苗的整体预防效果，只是宝宝在延迟接种的期间可能会有感染疾病的风险，家长只要在适当的时候尽快补种就可以了。有些需要连续接种的疫苗也是可以中断的，后期哪一剂迟种了，及时补上也是没有问题的，并不会因为暂时的中断而导致前期疫苗白种了。

另外，如果疫情期间坚持按时接种，建议家长查询接种医院电话，提前确定打疫苗医院工作时间，疫苗是否有货，在确保可以顺利接种的情况下再带孩子出门。

二、防疫期间，孩子如何吃出健康？

孩子们蜗居在家，制作一日三餐的重任落在了父母的肩头，给宝贝们做些什么才能让他们获得充足的营养呢？每一种天然的食物都有自己的营养素特点，孩子需要从多种食物中摄取不同的营养素才能够保证营养全面。偏食很可能会漏掉或减少某种或某几种营养素的摄入，所以我们提倡食物品种的多样化。

首先保证娃儿们优质蛋白质的摄入，因此肉、蛋、奶每日均需适宜摄入。其次，新鲜丰富的果蔬富含多种维生素，具有抗氧化及免疫调节作用，蔬菜每天4-5种即可，水果每周两三种就好，含糖量高的水果不多吃，优先选择含糖量低的水果。最后宝宝餐应注意要清淡易消化，不做辛辣刺激性的食物，多蒸煮，少煎炸。

三、必须带孩子出门的情况下，如何做好防护？

一定要给孩子戴口罩！有条件的应先选择儿童N95防病菌口罩，在当下疫情物资紧缺的情况下，可以按照以下顺序选择孩子的口罩：儿童外科口罩——儿童医用口罩——一次性口罩——儿童棉口罩。在佩戴口罩的同时，如果条件允许，还可以佩戴眼镜。

不能适应戴口罩的婴儿，家长应该特别注意防护，保护孩子。如非必要，一定不要带宝宝出门，家里负责照顾的人一定要戴好口罩，不要带宝宝去公共场所或者封闭的空间，出门尽量不乘坐公共交通工具，与他人保持一米以上的距离。

另外，还要避免孩子触摸公共场合的物品，包括栏杆等，不随意扯口罩和眼镜。

四、新型冠状病毒是否会通过母乳传播？

目前新型冠状病毒公认的主要传播途径是呼吸道传播以及可能存在的粪口传播，并没有通过母乳传播的定论。只要妈妈身体健康，没有接触确诊、疑似病例，做好居家隔离和自我消毒与清洁，可以放心哺乳。

五、家庭日常消毒，会不会对孩子造成影响？

消毒的时候，建议一间一间分开来进行，先让妈妈和孩子到另一个房间休息，等消毒通风完毕后再返回，这样相对比较保险和安全。

使用消毒水擦拭家具和地板以后，过一段时间再用清水擦拭一遍，避免消毒成分残留在家具和地板上。

六、孩子的玩具如何消毒？

对于不耐热的玩具，用酒精棉擦拭玩具表面，擦拭过后需要放一段时间才可以给孩子再次使用玩耍。

孩子的安抚巾可以使用紫外线灯，或者用沸水煮，只要温度达到56℃并且时间达到30分钟，就可以达到消毒的目的。

孩子的奶瓶及餐具等也可以采取沸水煮的形式进行消毒，或者使用专门的蒸汽消毒机。

七、孩子正确的洗手方法是什么？

如果只是家庭清洁，用香皂或洗手液采用七步洗手法洗手即可，不需要用酒精特意清洁，以免破坏孩子的皮肤和肠道菌群。

在外出没有清水洗手的情况下，可以使用免洗洗手液清洁，在使用免洗洗手液的时候，家长一定要按照说明合理用量，不要让孩子吃手、揉眼睛。

八、孩子发烧怎么办？

孩子发烧，应该去普通医院就诊还是去新型冠状病毒肺炎的定点医院就诊？北京儿童医院急诊科主任王荃强调，疑似患者的病史是重要判断依据。她表示，发热儿童如果发热前14天内有武汉地区或其他有本地病例持续传播地区的旅行史或者居住史，或者是发病前14天内曾接触过来自武汉或其他有本地病例持续传播地区的发热，或者是有呼吸道症状的患者，或者是有聚集性发病和与新型冠状病毒感染者接触的流行病学的关联史时，需要去医院的发热门诊就诊，如果确诊，转往定点医院进行专科救治。

如果没有明确的上述流行病学史，孩子出现发热以后可以前往儿童医院正常就诊。“带孩子就诊时，一定要如实向医生提供病史，千万不要隐瞒，因为这样才能让孩子得到更快更准确的诊治。（人民健康网综合自科技日报、新华网、中国妇女报、中国儿童中心微信公众号）

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