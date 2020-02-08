抵御新冠病毒 增强营养提升免疫是防御法宝

编者按：2020农历新年，一场突如其来的新型冠状病毒疫情让所有人措手不及，为了打赢这场抗疫情战争，湖北省几乎全省“封禁”，禁止人员随意流动。全国多个省市也都启动了重大突发公共卫生事件一级响应机制。病毒毒力、个人易感性、接触传染源和抵抗力成为了是否发病的关键。上海市疾控中心表示，其实病毒毒力和个人易感性都是客观存在的，很难改变，但对于普通老百姓来说其实只需要做好两件事情即可，第一尽量避免接触传染源。做到尽量不出门、出门必须戴口罩、勤洗手、做好日常居家卫生。第二增强自身抵抗力。除了体育锻炼，合理膳食、均衡营养也是抵御病毒的一剂良方！

今天给大家说一说这营养大招怎么用。

第一招 摄入充足蛋白质，以水产品、禽畜肉、蛋、奶和豆类来源为主，拒绝食用野生动物！

蛋白质是构成机体组织、器官的重要组成部分。参与机体防御功能的抗体、催化代谢反应的酶、调节物质代谢和生理活动的某些激素和神经递质，多是蛋白质、多肽类物质或氨基酸转变的产物。水产品、禽畜肉、蛋、奶和豆类中的蛋白质消化利用率高，是优质蛋白。

《中国居民膳食指南（2016）》建议：成年人每天吃水产类40 -75g，畜禽肉40 -75g，鸡蛋一个不弃蛋黄，鲜牛奶一杯（约300g），常吃豆类。在防治疫情的关键时候，可通过适当增加水产类和禽类摄入量，以达到增加蛋白质摄入的同时控制脂肪摄入的目的，此外动物性食品需烧熟煮透后食用。

很多人误认为食用野生动物可以提高免疫力，这是大错特错的！！野生动物没有经过卫生检验检疫，身体里带有大量寄生虫和病毒病菌，03年的非典，这次的新型冠状病毒，都是因为食用了带有病毒的野生动物而造成，这是我们惨痛的教训，也是永久的警示！

在此呼吁大家拒绝食用野生动物！这不仅是保护动物维护生态平衡，更是为了自身健康！

第二招 摄入充足的新鲜蔬果，维持正常免疫功能。

新鲜蔬果富含维生素和矿物质，VA、VE、VC、铁、锌和硒等营养素对免疫系统的发育、正常免疫功能的维持及提高抗感染能力有不可忽视的作用。

《中国居民膳食指南（2016）》建议：餐餐有蔬菜，成年人每天摄入300-500g，深色蔬菜应占1/2。天天吃新鲜水果200-350g。在防治疫情的关键时候，可增加新鲜蔬果的摄入，以提高机体抗感染能力，不同蔬果营养价值相差很大，推荐每天至少吃6种蔬果。

第三招 适量多饮水，每天不少于1500ml。

水是一切生命必须的物质，也是营养输送、促进食物消化吸收代谢的重要载体。多饮水还能促进体内代谢废物和有害物质的排泄，减少这些物质在体内停留的时间。

第四招 进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群可能存在饮食不足的风险，建议补充特医食品。

饮食不足会直接导致营养摄入缺乏，会出现免疫力低下，降低抗感染能力的情况，这时候可在医生或临床营养师指导下选择特医食品，一般特医食品是粉剂状，像奶粉一样，冲泡后可直接食用。

第五招 膳食营养的特点和要求是均衡和充足，食物多样化。但当食物选择受限时可适量补充蛋白质复合粉、复方维生素和矿物质等保健食品。

由于防疫需要，部分地区食物供应和可获得性都不如之前，饮食可能达不到食物多样，平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上的要求。不同食物营养价值相差较大，食物种类单一可能会出现特定营养素缺乏的情况，如不饮奶容易缺钙，动物性食物摄入不足容易缺铁及蛋白质，新鲜蔬果摄入不足容易缺VC、叶酸、钾、镁及膳食纤维等营养素。这时候可在营养师指导下适量补充蛋白质复合粉、复方维生素、矿物质等保健食品。

小贴士：

特医食品即特殊医学用途配方食品（Food for Special Medical Purpose, FSMP），是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。该类产品必须在医生或临床营养师指导下，单独食用或与其他食品配合食用。