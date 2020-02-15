快递会传播新冠病毒吗?这些生活细节要注意！

编者按：疫情暴发以来，人们的生活不可避免地受到影响，勤洗手、多消毒已经成大家生活中的“规定动作”。日常生活中，还有哪些细节要注意？快递会传播新冠病毒吗？每次外出后都要对手机消毒吗？我们来听听专家怎么说。

新冠病毒会通过快递传播吗？

一般情况下，快递包裹在运输过程中被新冠病毒污染的可能性小。目前尚未有因接收快递而感染新冠病毒肺炎的报道。在有新冠病毒肺炎传播的地区，如何避免接触传播风险？中国疾控中心提出了以下预防措施：

一是快递员在处理和运送快递包裹过程中需全程佩戴好口罩和手套，注意保持包裹的清洁，尤其要避免包裹在处理和运输过程中被人员呼吸道分泌物污染表面。

二是取件人在家接快递时，与快递员接触前，最好佩戴好口罩和手套。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

三是取件人到小区门口取快递时，出门]前佩戴好口罩和手套，避免人员聚集。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

四是有条件的地方可以请快递员将物品存放在快递柜，取件人出门取快递前佩戴好口罩和手套。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

五是快递外包装按照生活垃圾分类要求及时妥善处理。

每次外出后都要对手机消毒吗？

中国疾控中心研究员冯录召表示，手机是人们高频接触的一个物品，确实要加强它的清洁和消毒。建议每次外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就不必要对手机表面进行消毒。

粪便中分离出新冠病毒 卫生间如何防护？

中国疾控中心研究员冯录召表示，目前新冠病毒的主要传播途径还是以呼吸道飞沫传播和接触传播为主。对于普通公众来讲，便后要认真洗手。如果家中无确诊患者、无症状感染者或密切接触者，卫生间做一般卫生清洁就可以。

如果家里有密切接触者，最好请密切接触者使用单独卫生间，如果没有条件可每天用含氯消毒液比如84消毒液清洁厕所，并且用消毒液擦拭马桶的按钮、圈垫、内部，以及厕所门把手这些容易接触到的部位。养成良好卫生习惯，勤洗手、勤消毒、清洁，食物煮熟再吃，注意个人和家庭卫生，可以有效防范很多肠道传染病的传播。

出租车和地铁哪个感染风险更高？

中国疾病预防控制中心研究员吴尊友表示，这个没有必要区分哪个风险更高，只要有人员集中的地方都会有风险，所以一定要坚持戴口罩，因为在公共场所，手会接触到一些公共设施表面，回家要洗手。

吸入新冠肺炎患者的二手烟，会被病毒感染吗？

中国疾病预防控制中心研究员张流波表示，根据目前的认知，病毒主要的传播方式还是呼吸道飞沫传播和接触传播，它是个呼吸道传染病，单纯二手烟不是我们所说的飞沫传播的方式。如果吸了别人的二手烟，说明隔的很近，所以这种风险是需要我们避免的。在吸烟时，还是要保持一定的距离。