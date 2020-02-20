《防疫课堂》
办公室与同事面对面 战“疫”这样打才安全
编者按：随着复工潮来临，越来越多的人开始返回工作岗位，防疫期间，同事与我面对面，我该如何来防范？看人民健康网为你出招。
1、进入办公区前自觉接受体温检测，若体温≥37.3℃，请勿入楼工作，应回家隔离观察休息，必要时到医院就诊。
2、进出办公场所和办公时，须正确佩戴医用外科口罩，最好能保持1-2米的安全距离。着装保持清洁，定期洗涤、消毒。在办公室做好防护就是对同事最大的尊重和爱护，和同事交流时也请把口罩戴好。记得如果口罩外面有污渍、被打湿或者口罩内因为呼吸的关系湿掉了就应该更换，连续佩戴4小时左右口罩也应该更换。
3、保持办公区环境清洁，建议每日通风3次及以上，每次20—30分钟，通风时注意保暖。
4、减少与他人接触，以点头礼或拱手礼取代握手，条件允许时，尽量与他人保持一定距离。多人办公时佩戴口罩。
5、要尽量避免人员聚集的地方。尽量减少面对面的会议，面对面的讨论。到电梯里面，一定要佩戴口罩。低楼层的可以步行上下楼。有很重要的事情非要开会时，要选一个通风的大会议室，人与人之间隔开1-2米的距离进行讨论。
6、尽量减少接触公共场所的公共物品和部位，这些时候一定要洗手：接触经过多人传递的文件后；接触自己的面部，特别是眼睛前一定要洗手；脱口罩后或者戴新口罩前应该洗手；从公共场所返回；咳嗽手捂之后；饭前便后；回家前也要洗手。用洗手液或香皂在流动水下洗手，或使用含酒精成分的免洗洗手液。在办公室洗手需要比在家时更勤，更规范，记得用7步洗手法则。如果担心洗手过敏，可以在出门前消毒双手后戴上一次性手套，但是记得，千万别戴着手套揉眼睛、吃饭或者上厕所，在任何有可能接触到自己的黏膜的时候要脱掉手套哦。
7、进入就餐区域时必须佩戴口罩，尽可能只在用餐时才摘下口罩。尽可能采取分餐制，如可用餐盒将食物带到办公室就餐。能一个人吃的饭就不要聚餐，非常时期，建议大家分开就餐，特别是有饭堂的单位，可以考虑号召大家错峰吃饭，速战速决。
8、在岗期间注意身体状况的变化，当出现发热、咳嗽等症状时，应佩戴医用预防口罩或N95口罩及时按规定去定点医院就医。
只要同事中间没有“流行病学接触史”（14天内有武汉及周边地区或其他有病例报告社区的旅行或居住史；14天内与确诊患者有接触史；14天内接触过来自武汉或周边地区，或者来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者；聚集性发病），她是安全的。而有流行病学史的员工，即使没有发现症状，为了自己和家人同事的健康，建议第一时间向单位报告，主动居家隔离14天。实际上，如果从春节前开始算起，这个14天的隔离期已经过去。但目前发现可能存在少数无症状感染者，所以如果有明确的疫区接触史，还是建议上班前做一下肺部CT和血常规的筛查。（人民网健康综合自人民网湖南频道、羊城晚报）
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