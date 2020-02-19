《防疫课堂》
为什么洗手能防呼吸道传染病？怎样保证洗手效果？专家释疑
为什么洗手能够有效预防呼吸道传染病？
洗手是预防传染病最简便有效的措施之一，日常工作、生活中，人的手不断接触到被病毒、细菌污染的物品，如果不能及时正确洗手，手上的病原体可以通过手和口、眼、鼻的黏膜接触进入人体。通过洗手可以简单有效地切断这一途径，保持手的清洁卫生可以有效降低感染新型冠状病毒的风险。
怎样保证洗手效果？
洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。
洗手的步骤有哪些？
1、 用流动水将双手淋湿。
2、 取适量肥皂或洗手液均匀涂抹双手。
3、 认真搓洗双手至少20秒。
第一步，洗手掌。手心相对，手指并拢相互搓揉。
第二步，洗手背。手心对手背，手指交叉，沿指缝相互搓揉。
第三步，洗指缝。手心相对，手指交叉，相互搓揉。
第四步，洗指背。一手弯曲呈空拳，把手指关节放在另一手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。
第五步，洗拇指。一手握住另一只手的大拇指，旋转搓揉。双手交换进行。
第六步，洗指尖。一手五指指尖并拢，放在另一只手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。
第七步，洗手腕。一手握住另一只手的腕部，旋转搓揉。双手交换进行。
4、 用流动水冲洗干净双手。
5、 捧起一些水，冲淋水龙头后，再关闭水龙头（如果是感应式水龙头不用做此步骤）。
6、 用清洁毛巾或纸巾擦干双手，也可用吹干机吹干。
什么时候需要洗手？
新型冠状病毒流行期间，为了避免经手传播，应注意洗手，洗手频率根据具体情况而定。以下情况应及时洗手：外出归来，戴口罩前及摘口罩后，接触过泪眼、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后，护理患者后，准备食物前，用餐前，上厕所后，接触公共设施或物品后（如扶手、门柄、电梯按钮、钱币、快递等物品），抱孩子、喂孩子食物前，处理婴儿粪便后，接触动物或处理动物粪便后。
外出不方便洗手时，该怎么办？
可选用有效的含醇速干手消毒剂进行手部清洁，特殊条件下，也可使用含氯或过氧化氢手消毒剂。使用时用量要足够，要让手心、手背、指缝、手腕等处充分湿润，两手相互摩擦足够长的时间，要等消毒液差不多蒸发之后再停止。但是，对公众而言，不建议以免洗的手部消毒液作为常规的手部清洁手段，只是在户外等没有条件用水和肥皂洗手的时候使用。
（资料来源：中国健康教育中心组织专家编写的《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》）
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