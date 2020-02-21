外套手机钥匙都怎样消毒？看看你做对了吗

编者按：对抗疫情的关键时期，日常消毒已经成大家日常生活中的“规定动作”，但消毒你真的做对了吗？一些消毒细节要做好！

外出回家后，外套衣服应该怎样消毒？

第一，日常的外套，回家以后直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开就行，没有必要每天回去都对外套进行消毒处理。

第二，如果感觉到外套可能被污染，比如到医院去探视病人，接触了一些有可疑症状的人，这种情况下需要对外套进行消毒处理。尽量选用物理消毒，如果物理消毒不行才选用化学消毒。比如衣服只要耐高温，就可以选用56摄氏度30分钟这种方式消毒。如果有烘干机，也可以把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

如果衣服面料不耐高温，也可以采用化学消毒剂来浸泡消毒，这几类消毒剂比较常用，一是酚类消毒剂，二是季铵盐类消毒剂，三是以84消毒液为代表的含氯消毒剂，这三类消毒剂做衣物的消毒都可以，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

这三种消毒剂也各有缺点，使用时要注意。酚类消毒剂有时候会让化纤材料着色，可能让它变色。84消毒剂等含氯消毒剂可能会对衣物有褪色作用，会漂白。季铵盐类消毒剂，如果跟洗衣粉、肥皂这些阴离子表面活性剂一起用，两边都会失效，既不能消毒又不能清洗。因此，要根据实际情况来选择消毒剂。

手机是高频接触物品，建议外出后消毒

手机是人们高频接触的一个物品，确实要加强它的清洁和消毒。建议每次外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就没有必要对手机表面进行消毒。

钥匙随身带，回家后如何消毒？

钥匙可谓是人类最亲密的“伴侣”，它与我们每个人的生活都密切相关，但它也是各类病毒、细菌生存繁衍的“风水宝地”。钥匙可以每日用药皂在洗手时一同清洗，或与其他需要消毒的物品一道放入500mg/L的含氯消毒剂中浸泡30分钟左右，然后用清水冲洗干净。

84消毒液勿与洗涤剂、酒精混用

最常见的84消毒液，是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，本身消毒作用就很强，请单独稀释使用。

一旦84消毒液与洁厕剂（如洁厕灵）或酸性洗涤剂混合使用，会产生化学反应，加速次氯酸的分解，释放氯气。

这种黄绿色的刺激性气体，易引起呼吸道的严重损伤，对眼睛、黏膜和皮肤都有高度刺激性，人吸入后很快就会引起氯气中毒，当浓度达到3000毫克/立方米时，能致人死亡。

同时，84消毒液也不能与酒精（弱碱性）、碱性洗活剂（如洗衣粉）同时使用，84消毒液主要有用成分次氯酸钠（NaClO）是强碱性、强氧化性，混合其他碱性，会影响NaClO的电解平衡，减弱消毒效果；若碱性过强，可能生成Cl2，也就是氯气。

酒精消毒使用不当极易引发火灾

酒精，化学名乙醇，是人人熟知的消毒剂，对新型冠状病毒也有良好的灭活作用。但是有了酒精，并不等于都会正确使用，如果使用不当极易引发火灾。75%酒精消毒液主要用于皮肤和手的消毒，也可用于手机、门把手、电梯按键、电脑键盘等小件物品的擦拭和喷洒消毒。但在消毒过程中要注意避免洒漏，不能有明火，保持室内通风。酒精消毒最好选用擦拭，不要用喷洒!

火灾危险性属于甲类，因此在使用75%酒精消毒液进行消毒过程中，室内尽量采用擦拭，不要用喷洒式的消毒方式进行大面积物体表面消毒，也不要往车内喷洒酒精，更不要往人身上喷洒酒精。室外采取喷洒式消毒方式必须禁用明火，防止局部喷洒浓度过大，遇明火会发生燃烧风险。不光明火，如果喷洒浓度达到3%，衣服产生静电可导致爆炸。所以请大家使用酒精消毒时，千万小心！（人民健康网综合自原创、人民日报、广州日报、燕赵晚报）

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