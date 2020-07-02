北京发布卫生间清洁消毒指引 八点需要注意！

人民网北京7月2日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，卫生间是供人们进行便溺、洗浴等活动的特定空间。疫情防控期间，应加强卫生间特别是公用卫生间的清洁与消毒，降低新冠病毒传播风险。主要应做好以下几点：

一是保持卫生间的通风良好。家庭卫生间每日开窗通风2～3次，每次至少30分钟；没有窗户的卫生间，应安装性能良好的排换气扇，并每天保持一定时间使用。公共卫生间要始终持续保持良好的通风状态。

二是加强卫生间的清洁卫生。要及时清理卫生间垃圾，保持卫生间的环境清洁卫生，并注意保持卫生间地面无积水。

三是加强手卫生措施。公共卫生间洗手处需配备洗手液等洁手用品；工作人员保持手卫生，随时洗手或用含醇速干手消毒剂。有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。

四是加强卫生间表面消毒。可用500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液，擦拭、喷洒卫生间地面或墙面进行消毒，消毒顺序由外向内，作用时间不少于30分钟。

五是加强卫生间的物体表面消毒。应以手经常接触的物体表面为主，如门把手、水龙头等，可用500mg/L的含氯消毒液、75%酒精或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。

六是加强拖布和抹布等卫生洁具消毒。应专区专用，专物专用，避免交叉感染。使用后以1000mg/L的含氯消毒液进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。

七是加强排泄物及分泌物等污染物的消毒。污染物可用一次性吸水材料（如纱布、抹布等）沾取5000mg/L～10000mg/L的含氯消毒液小心移除。被污染地面、墙壁及其周围可能被污染的其他表面可用1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，清水擦净。

八是加强卫生间蹲坑、坐便器等设施的消毒。有明显污染物时，需先清理污染物，之后可用500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，坐便器需清水擦拭干净。

公共卫生间在做好以上消毒措施的基础上，需视人员使用频率调整消毒次数。

庞星火强调，卫生间消毒时要注意以下关键环节：一是消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，包括口罩、帽子、手套和工作服等，配制消毒剂时为防止溅到眼、鼻、口，建议佩戴防护镜。二是消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对消毒的物品造成损坏。三是使用消毒剂前要认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间正确使用。四是所使用消毒剂应在有效期内，消毒剂须现配现用。