编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

每天的第一杯水 应该怎么喝？

不少人都有早上起床后空腹喝一杯水的习惯，淡盐水、蜂蜜水、白开水、柠檬水都各有拥趸。但是每天的第一杯水应该喝什么、喝多少?有什么禁忌吗？广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁为大家作了详细介绍。

1.喝冷水还是热水？

不少人都认为，早上起床应该喝热水。唐梁表示，喝热水确实可以促进胃肠蠕动、促进血液循环，还能有微微发汗的作用，这样可以驱散夜间可能受到的寒邪，以减少患上感冒的几率。但要注意，避免水温过高，以免烫伤食道黏膜。

而早起喝凉水会使胃肠道黏膜突然遇冷，导致胃肠本来开放的毛细血管收缩，引起胃肠不适甚至腹泻。

2.喝什么水？

白开水、淡盐水、茶叶水、蜂蜜水、生姜红糖水、柠檬水、菊花枸杞茶、三七丹参粉茶、牛奶、果汁、可乐、咖啡等，都是人们常喝的饮品。至于早晨第一杯水喝什么，唐梁表示要根据个人情况来选择。[全文]

为什么隔玻璃晒太阳不能补钙？

太阳光中的紫外线分为紫外线A、紫外线B和紫外线C。紫外线C几乎都被臭氧层所吸收，对我们影响不大。紫外线A有很强的穿透力，可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。紫外线B大部分被臭氧层所吸收，只有不足2%能到达地球表面，它穿透力不强，会被透明玻璃吸收，但是紫外线B能促进体内矿物质代谢和维生素D的形成，因此隔着玻璃晒太阳无法促进钙的吸收。

太阳光中的紫外线B能够作用于人体皮肤，使7-脱氢胆固醇转化为维生素D，被吸收入血并先后经过肝、肾代谢即变成活性维生素D，后者可以在肠道、肾脏及骨等多个组织器官发挥生物学效应，既可促进钙、磷吸收，又能直接调整骨代谢，从而达到补钙的功效。虽然维生素D也可通过食物补充一部分，但约80%还是要靠上述途径自身合成。

一般推荐每天9:00-10:00和16:00-17:00这两个时间段内晒太阳。不过，“最佳日晒时段”的概念并不完全可靠，应用“影子原则”来选择晒太阳的时间段则更简单、有效：即当影子的长度短于身高时不宜出来晒太阳，因为这个时候的日头比较“毒”。

绝大多数人每天在阳光下10-20分钟，即可，儿童短些，老人长些，但一般都建议在30分钟内。在高海拔及长期低度缺氧环境下生活的人群，需延长日晒时间，每天30-60分钟。冬季也要尽可能延长日晒时长。

晒太阳的最佳地点是户外。即使因各种原因必须在室内晒太阳，也一定要打开窗子，让阳光直接与皮肤接触。“夏天短裤和短袖、冬天露出脸和手”就是最佳选择了。此外，墨镜可以避免阳光直射导致眼睛损伤；护发帽也可以避免秀发晒伤。[全文]

白酒能防霉除臭 盘点白酒的7大妙用

防霉：旧衣服放太久了会有一股霉味，在晒衣服时，用白酒喷一下，就能带走这些霉味了。

鞋子除臭：鞋子穿久了都会有异味，在鞋内喷洒一些白酒等到风干后再穿，能有效缓解异味的同时还能杀菌。在洗脚时加一点白酒泡脚，也能减缓脚臭。

快速解冻：在做饭的时候解冻鱼肉是个麻烦事，这时在肉上面撒点低度酒再放回冰箱，10分钟左右就会解冻了。

防米虫：害怕米缸里面长虫，往里面放一瓶酒就能搞定。记住酒瓶不要封口，瓶口高于米面，这样白酒挥发的气体就会阻止米虫产生。

去腥：在做红烧肉和羊肉的时候，可以放一点点白酒来去腥和去膻味，并且吃起来不会特别油腻。做完菜后手上难免会带一些腥味，用点白酒来洗手可以很快去除这些腥味。

植物祛虫、催花:很多植物也需要喝一点酒才能生长更好，白酒大都是粮食酿造的，其中的一些微量元素植物也能吸收，但是一定要控制好剂量。

如果家里的多肉发现有虫洞，就用白酒擦拭一下花身，这样就能防止虫害了。[全文]

每天到底走多少步最好？

广东省第二中医院骨科主任医师张宇说，曾经接待一位60多岁的病人，为了锻炼，他每天暴走15公里。刚开始锻炼有点腰酸背痛，但半个月以后，他一站起来就觉得右边大腿根部疼痛，当时还可以走路，就以为是扭伤了，忍着撑着没到医院来。后来，越来越疼，他到医院一检查才发现，原来是大腿的肌肉拉伤，而且膝关节的半月板也损伤了。

其实，走路是好事，有利于健康，但如果因为排名而去“暴走刷步数”较劲，则有可能失去运动本身的意义。那么，走多少步合适？

张宇说，健康人每天的“走路量”至少4000步，这个活动量是我们很基本的运动量。但要想达到促进健康、预防各种慢性病的作用，标准要提高到7000步。普通成人的步伐，一步一般是70厘米左右，4000步相当于2.8公里。也就是差不多出租车的起步价距离。而老年人每天3000到5000步也能达到运动的效果了。[全文]

易喝又好用的预防流感方，快快收起！

广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳主任医师介绍，自立冬以来，广大市民忙于进补，羊肉、鹿肉、牛肉等肉类的食入量增加，导致积滞和内热，是这次流感的重要病因。加上近期广东雨水少，天气比较干燥，所以预防流感原则是辛凉甘润、消食导滞，读者可以选用以下方法预防性服用。

材料：桑叶15克、北杏10克、浙贝10克、玄参15克、杷叶10克、桔梗10克、神曲15克、布渣叶15克、千层纸10克、葛根30克、甘草6克

煎法：用5碗水，煎煮15至20分钟，适合于2至3人服用(适用于预防)。

提醒：如果已经出现感冒症状，将此方加3碗 水(一人量)，煎煮15分钟，熄火前加薄荷6克，青蒿15克后下，再煎5分钟，熄火焗15分钟后温服。一天2次。服后喝热粥，连服3天。

陈瑞芳解释该方中桑叶、杷叶疏散风热而泄肺热，并起到透邪的作用；北杏、浙贝宣肺止咳；玄参、桔梗养阴利咽；葛根升阳解肌透湿；神曲、布渣叶消食导滞。全方药性平和，适合于不同体质的人预防流感。[全文]

吸烟太多伤腰椎

最近，瑞典于默奥大学的一项新研究发现，吸烟太多会损伤腰椎，严重者甚至需要接受手术。

研究人员对约33.2万名30岁以上建筑工人进行了为期30多年的跟踪调查，他们中间，44%的人从不抽烟，16%的人有吸烟史但后来戒了烟，26%的人每天吸烟少于14根，其余14%的人每天吸烟超过15根。调查期间，有1623位工人接受了腰椎管狭窄手术。

综合了肥胖、年龄等其他导致腰椎问题的因素后，研究结果表明，与不吸烟的人相比，重度吸烟者接受腰椎手术的几率高出46%，而中度吸烟者和戒烟人员做手术的几率也分别高了31%和13%。[全文]

相关阅读：

中午刷牙、温水洗脸 13个健康细节可能被忽略

流感患者增多 一家老小该怎么及早预防？

冬天泡脚没那么简单 掌握最佳时长和水温

早晨起床“悠着点” 不宜做这4件事

4个常见的小动作里暗藏养生大学问

洗碗、叠衣服、拖地 这些家务活有助延年益寿

天天走路，走对了吗？几种情况下的走路技巧

散装坚果、肉馅 去超市少买这六样食品

加湿器使用不当有危险 3种植物适合放卧室

科学晨练把握六重点 办公间隙的健身小招

熬夜伤身怎么办？ 做这些事挽救一点损害

几点睡最合适？午睡25分钟可给身体“充电”

每天走够8800步住院少 晚练到底伤不伤阳气

17个“健康习惯”应该抛弃 最健康的一天是什么样

上厕所玩手机？可能让你从头伤到脚

喝茶能否清肠排毒？ 微波炉泡茶可能最健康

一次性纸杯别装热水 "每天必饮8杯水"不科学

你需要晒多久太阳？研究帮你确定最佳时长