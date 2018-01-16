中午刷牙、温水洗脸 13个健康细节可能被忽略
编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！
13个健康小细节可能正被你忽略
都说细节决定成败，这话用在我们的生活中再恰当不过了。如果说每天跑步做瑜伽很难保证坚持，那么试着做一些生活细节的改变吧，健康在那一边正向你招手呢！
1.饭后不要立即吃水果
现在到餐厅消费，总能在餐后享受到一盘水果。但如果你懂得一点健康常识，就应该立即放弃这份馈赠。因为正餐从被你吃到嘴里到消化结束，至少需要两个小时。那么正餐之后立即吃进的水果会停滞在胃里，以至于还没来得及被消化就在你的胃里发酵了。
2.每次限量喝水
每天喝水不是越多越好！你的身体是一个平衡的系统，你的肾脏每小时只能排出800~1000毫升水量。1小时内喝水超过1000毫升，会导致低钠血症。
3.别在疲劳时喝咖啡、抽烟
尽量不要在身体特别疲劳时喝咖啡或抽烟来提神，否则会对心血管系统造成无法挽回的损伤，心悸、心慌就是严重的症状表现。尤其不要在疲劳时既喝咖啡又抽烟，否则不仅对身体的伤害翻倍，咖啡的独特香味和成分还会加重你对香烟的渴望！
4.中午也要刷牙
大多数人会做到坚持每天早晚刷牙，但睡眠时你口腔内细菌的繁殖速度其实只是白天时的60%，换句话说，白天你的口腔也需要护理，中午也要刷牙，但不要在餐后立即刷牙，最好安排在餐后半小时，这样能防止损伤牙釉质。尤其是吃完薯条或薯片后，更要注意刷牙护理。
5.服药期间一定要禁酒
吃药期间一定要禁酒，哪怕你吃的只是简单的感冒药、维生素，哪怕你喝的只是最温和的香槟、红酒！因为酒精不仅会影响药效，还会将药物的副作用放大数倍，更有可能与药物相互反应生成毒物。
6.一定要用温水洗脸
一定要用温水洗脸，千万别图省事用凉水，否则毛孔受到刺激突然收缩，其中的油污就不能被及时清除，会导致粉刺。也不要用太热的水，否则面部皮肤迅速扩张，之后就容易早生皱纹。
7.补钙能让睡眠变好
缺钙的恶果绝不仅仅是腿抽筋，健忘、走神、失眠也都是缺钙的副产品。因为充足的钙能抑制脑神经的异常兴奋，缺钙则会影响脑神经元的正常代谢。为大脑补钙的最佳食物是豆类食物，如黄豆、豆腐等，但豆奶的效果并不好，因为豆奶中含有的少量乳糖会影响钙在大脑神经元中的作用。
8.扔掉排毒药丸
上火了？长粉刺了？服用那些排毒祛火药丸的效果并不明显，并且因为刺激肠道，反而可能会加重人体内的营养失衡。其实，从营养学角度来说，最有效的降火方法是暂时放弃饮酒和喝咖啡，多喝水并且少吃含有脂肪的食物。
9.坏情绪对人的损害可能大于病毒
坏情绪是比强力病毒更可怕的传染源！80%的疾病其实都是被精神波动激发的，尤其是消化道疾病和皮肤疾病，你很容易就会因为坏情绪而出现暴食、腹泻或皮肤过敏等症状。
10.不要放弃食物中的脂肪
首先，食物中的脂肪并不会全部转化为你身上的脂肪；其次，食物中的脂肪对于人体保持正常的生理活动至关重要，你每天所需的25%~35%的能量来自脂肪。最后要说的是，适当地摄入脂肪，反而可以产生饱腹感，防止你饮食过度。
11.不要赖床
你体内的生物钟每90分钟循环一次。如果你早上自然醒来，就不要再继续赖床，因为继续入睡会重新进入一个90分钟的睡眠循环，所以赖床30分钟或40分钟醒来后，你反而会变得无精打采，甚至还会头晕恶心。
12.不要临睡前才洗热水澡
体温太高也会抑制大脑褪黑激素的分泌，影响你的睡眠质量。因此，临睡前才洗热水澡绝不明智。聪明的做法是，在睡前90分钟沐浴，这样等到临睡时，体温刚好降到最适宜睡眠的温度。如果迫不得已在临睡前洗澡，就在最后用冷水冷敷一下额头，也有助于体温迅速降低。
13.吃点黑巧克力，对心脏有好处
黑巧克力对心脏健康大有益处，不仅能降低血压还能减少血管阻塞。购买时请选择那种颜色最深的巧克力，同时它也有最高的可可含量以及最少的热量。[全文]
熬夜到底有多伤身？
虽然各种关于熬夜伤身体的科普随处可见，但大部分人对熬夜的危害并不以为然。殊不知，你在熬夜的同时，心、肝、胃、眼、脊椎都跟着“加班”。上火、头昏、眼干，肠胃、颈椎问题接踵而来。记者采访了山西医科大学第二医院心内科副主任医师李瑾，来听听专家的提醒。
过度疲劳身体功能易透支
很多人有熬夜的习惯。尤其是元旦、春节，更是有很多人熬夜。李瑾提醒，有心血管系统疾病和有肝病的人要少熬夜。
“有心血管系统疾病的人不宜熬夜。如果情绪激动，再加上熬夜，很容易引起心律失常、旧病复发，轻则头痛、胸闷，重则有生命危险。”李瑾说。另外，熬夜对于肝脏的损伤很大。经常熬夜，娱乐过度，疲劳过度，睡眠不足，会引起肝脏血流相对不足，导致抵抗力下降。李瑾建议，本身肝不怎么好的人，千万不能抱有熬完夜再说的侥幸心理，等身体出了问题就晚了。尽量少熬夜，如果睡得比较晚，应多吃新鲜蔬菜、水果，补充维生素，帮助修复受损的肝细胞。有肝病的人连续几天熬夜后，最好到医院做个肝功能检查。切忌大吃大喝，深夜人的肠胃处于休息状态，消化功能相对较弱，这时大酒大肉猛喝猛吃一通，很容易引发胃肠疾病，甚至导致急性胃痉挛等疾病。
熬夜后补觉并不能消除伤害
对于很多年轻人来说，补觉是熬夜后的救命稻草。“但从生理学角度考虑，补觉并不能消除伤害。”李瑾说，“熬夜后补觉，依然打乱了人体受光照影响的正常昼夜节律，昼夜节律的紊乱干扰了大脑中视上核的工作，进而造成人体内各种神经、内分泌调节的紊乱。这种生物钟的紊乱，不一定能通过补觉来调节。比如多轮班工作群体（如护士、安保人员等）虽然在夜班后可以得到补休，但他们依然是心脑血管和代谢疾病的高发群体就证明了这点。”
熬夜时 饮食上要注意
均衡膳食是保持健康的基础，熬夜容易使身体的正常节律发生紊乱，对胃肠及睡眠造成影响。想把熬夜对身体的损害降到最低，调节饮食是关键。
“从晚餐那顿开始，就要注意调整饮食结构。”李瑾说。“熬夜时，晚餐应注意食物品种多样化，可以适当选择一些酸味食物以促进食欲，如凉拌西红柿、西红柿炒鸡蛋等，补充维C及蛋白质。还可以适当增加些高蛋白食物补充能量，如瘦肉、鱼、蛋类、豆类等，以免夜里太饿。”[全文]
寒冬腊月手脚冰凉怎么办？
寒冬腊月，不少人经常手脚冰凉，不容易暖和过来。美国威斯康星州内科医生约翰·布里尔支招帮你应对。
布里尔告诉英国《每日邮报》记者，最重要的是别让手脚裸露在外，另外，宽松衣物更有助保暖，因为空气可以充当隔热保温层，所以建议“用连指手套取代分指手套”。他还建议在宽松的厚毛袜内套一双紧身袜、大毛衣内穿一件紧身内衣。
布里尔说，食用辣味食物有助手脚变暖。辣食有助扩张血管，促进血液循环。此外，鱼类以及富含铁的绿叶蔬菜和红肉也有助促进血液循环。[全文]
盘点保鲜膜的7大妙用
马桶堵塞真让人头疼，还得花钱请人来疏通。有个小妙招，一张保鲜膜就能快速疏通马桶。
疏通马桶
马桶堵住了，先别急着找人修理。将保鲜膜完全盖住马桶，并贴紧边缘。然后按下马桶冲水的按钮，等到保鲜膜慢慢鼓出一定的高度后，用手轻轻的往下压平。揭下保鲜膜看看，堵塞住的马桶立刻被疏通好了。
防止液体倾漏
外出的时候随身携带的洗漱护理用品经过路途颠簸，很有可能会倾洒出来。不仅浪费，还会污染其他衣物。只需要将液体的瓶盖打开后，贴上一层保鲜膜就“滴水不漏”了。
滋润皮肤
冬天的时候手脚因为干燥而出现一些皲裂，明明晚上睡觉之前涂了滋润的乳液或者滋润霜，可第二天早上还是一样的干燥。告诉大家一个小秘方，晚上入睡前将滋润霜涂在干燥处然后用保鲜膜包裹住，第二天起床后揭下保鲜膜，皮肤会变得非常光滑。
养护头发
平时洗头涂抹护发素的时候，不妨将用一张保鲜膜包裹住头发，再静置几分钟。护发素的营养更容易被吸收，告别干枯、毛躁。
清洗杯碟
水杯用久了，茶渍去不掉？可以将保鲜膜套在手上，再擦拭水杯。污渍什么都瞬间就清除，水杯立刻洁净如新。
隔绝厨房油烟
每年年末大扫除的时候，家里厨房的墙壁因为常年受油烟的熏染，清洁起来十分费力。用一张保鲜膜，贴在靠近灶台的墙壁上，这样油烟就会被保鲜膜吸收了。以后打扫卫生时只需要更换保鲜膜就好，是不是减轻了很多工作量呢。
垫子防滑
很多人会在浴室门口放一块垫子，不仅是为了擦干拖鞋，而且也能起到防滑的作用。但由于出入浴室时会将水分带到垫子时，反倒让垫子变得更滑了。这时可以在鞋垫的下面防止一块保鲜膜，利用保鲜膜与地面摩擦的阻力，使鞋垫能更好固定住。[全文]
馒头片、茶叶渣可为冰箱除味
给冰箱除臭，除了购买已经生产好的、包装好的除味产品外，还可以充分利用起家里有高吸附能力的“废物”。
过期的面包片和不能吃的馒头，也可以制作成冰箱除味品。把面包片和馒头片（发毛长霉的地方抠去，切成片），放在烤箱或者是火上烤煳，变成焦炭状，收集到小盘或者小碗里，直接放在冰箱中，就可以起到除味的作用。原理有点像用活性炭吸附臭味。
比如，茶叶渣和泡过的咖啡渣（用咖啡豆自己煮喝的）。将这两种渣沥干水分，用小玻璃碗装好，直接放在冰箱里。[全文]
冬季泡温泉五不宜
天气越冷，泡温泉的欲望就越高，温泉游因此成为冬季人们选择最多的休闲方式之一。躺进温泉池，边泡温泉边聊天，不但能快速缓解疲劳，对慢性关节炎、肌肉疲劳等身体不适也有缓解作用。泡温泉也有禁忌，必须加以注意。
1.温度不宜太高。一般最佳的温泉温度在40℃~45℃。水温过高易造成器官供血不足，同时人体会流失很多水分，造成缺氧、头晕等，还有烫伤皮肤的风险；水温如果低于40℃，则可能受凉感冒，还比较易于细菌繁殖，泡久了女性感染阴道炎的几率会大增。
2.时间不宜太长。长时间泡在温度比体温高的水中，会蒸发大量汗液，时间久了，如果没及时补充水分，会出现口干、胸闷等不适感，甚至虚脱。哈尔滨医科大学附属第四医院皮肤科副教授王永春指出，水中的物质会对人体进行渗透，引起皮肤褶皱、水肿，因此浸泡时间以15~20分钟为宜，中间最好能起身1~2次。泡高温池更要谨慎，第一次先泡3分钟，起来休息3分钟，再入池泡5分钟，反复入池3~6次。单次泡的时间不宜过长，10~20分钟为宜，最好不要超过30分钟，期间注意喝水。
3.婴幼儿不宜。泡温泉会大量出汗，增加耗氧量和身体负担，因此0~3岁的孩子不适合。小孩子的皮肤娇嫩，无论泡温泉还是洗热水澡都不宜温度过高、时间过长，否则易造成皮肤干燥，甚至脱水。哈尔滨医科大学附属第四医院儿科教授王铁民建议，5岁以上的健康孩子可在家长陪同下适当泡泡温泉，但时间不宜超过10分钟。
4.身上有创口不宜。哈尔滨医科大学附属第四医院感染三病房主任王福祥教授表示，淋球菌、梅毒螺旋体等性病病原体离开了体液的环境很难存活，因此泡温泉时被传染性病的可能性较低，但如果身上有伤口就不要泡了。
5.特殊人群不宜。哈尔滨医科大学附属第四医院老年病科主任田晓彦教授提醒，患心脑血管疾病、肺气肿、贫血和皮肤过敏的老年人不宜泡温泉；糖尿病患者不宜长时间泡温泉，因为水温过高可能致使胰岛素吸收加快，机体能量消耗增加，心脏负担加重，较易出现意外。女性孕期前3个月和后3个月、经期和经期前后3天都不宜泡温泉。[全文]
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